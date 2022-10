‘Halloween Ends’ recibe las críticas de la Laurie Strode de los filmes de Rob Zombie

Tras su participación en Halloween: Resurrection (Rick Rosenthal, 2002), la actriz Jamie Lee Curtis parecía dar un carpetazo a la figura Laurie Strode, que tantas alegrías había aportado a su carrera. Así, la actriz pasaba el testigo a Scout Taylor-Compton, quien interpretó al mismo personaje en el remake de Rob Zombie, que se compuso de las películas Halloween: El origen (2006) y Halloween 2 (2009), pero que no resultó del agrado de muchos.

Sin embargo, Lee Curtis regresaba como la scream queen en la nueva trilogía de David Gordon Green, que concluía estos días con Halloween Ends. Un filme que Taylor-Compton ha criticado recientemente en el podcast Talk Scary To Me, donde ha mantenido una conversación con la actriz Danielle Harris, quien fuera Jamie en Halloween 4 y 5, y Annie Brackett en las películas de Rob Zombie.

"Michael Myers es tan débil y tarda tanto en aparecer para ser una película de Halloween [hasta 40 minutos de metraje], para que finalmente no sea tan fuerte. Estaba afligida cuando entró en ese túnel y Corey casi le da una paliza. No podía ni mirar, estaba tan traumatizada de que eso estuviera pasando", ha declarado Taylor-Compton, quien se muestra totalmente en contra de la imagen de Michael Myers en el último filme de la franquicia.

Además, la actriz estadounidense se atreve incluso a denunciar un desenlace aciago para el actor detrás de Michael Myers, quien ha interpretado al asesino en esta nueva trilogía. "Ese viejo y débil Michael no es el Michael Myers que merecemos. Esa no es la última película de Michael Myers. Me sentí tan mal por James Jude Courtney. ¿Este es el final de tu Michael Myers?", añade quien fuera Laurie Strode.

Unas palabras a las que se suma la actriz Danielle Harris, quien también participaba en la misma conversación. "¿Dónde estas los asesinatos? ¿Dónde está Michael? ¿Qué demonios está pasando?", señalaba a su vez Harris. "Prefería los asesinatos de Corey a los de Michael Myers. Él es lo único que me mantuvo interesada... pero no debería haber sido una película de Halloween".

A juzgar por las diversas críticas sobre Halloween Ends, la aparición de Rohan Campbell como Corey ha sido la gran baza del desenlace, en el que la figura de Michael Myers se ha diluido. Una sensación agridulce ante la victoria de la Laurie Strode de Jamie Lee Curtis, que ahora muchos señalan como el penúltimo golpe de un Michael Myers, cuyo carácter sobrenatural abre la puerta al futuro de la saga.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.