¿En qué orden debes ver las películas de la saga 'Halloween'?

Michael Myers, el asesino de Haddonfield, el terror de los Strode, el hombre que se puso una máscara del capitán Kirk y pasó a la historia del cine a cuchillada limpia, tiene un considerable historial de cadáveres a sus (anchas) espaldas tras 45 años segando vidas.

La rentrée del mito fundacional del slasher tuvo lugar en 2018 con La noche de Halloween de David Gordon Green, 40 años después del filme fundacional de John Carpenter, que durante muchos años fue la película independiente más rentable de la historia del cine.

A continuación presentamos un exhaustivo repaso a las cuatro décadas de películas de Halloween a través de varias combinaciones en el orden para verlas. Ah, y sí, hemos llamado ¡¡Sanguinario!! a la primera secuela, Halloween II (1981), con doble exclamación y todo. Así nos acordamos del "sagaz" nombre con el que el primer distribuidor la trajo a España.

Orden de estreno

'La noche de Halloween' (John Carpenter, 1978) Cinemanía

La noche de Halloween (1978) + ¡¡Sanguinario!! (1981) + Halloween III: El día de la bruja (1982) + Halloween 4: El regreso de Michael Myers (1988) + Halloween 5: La venganza de Michael Myers (1989) + Halloween: La maldición de Michael Myers (1995) + Halloween H20: 20 años después (1998) + Halloween: Resurrection (2002) + Halloween: El origen (2007) + Halloween II (2009)+ La noche de Halloween (2018) + Halloween Kills (2021) + Halloween: El final (2022)

Ventajas: Pocas oportunidades como esta de ver cómo se fraguó todo un icono de la historia del cine de terror y ver cómo ha ido cambiando a lo largo de los años. Si en 1978 hubieses sido un fan del género, esta es la forma en que habrías ido consumiendo la histórica creación de John Carpenter y Debra Hill.

Desventajas: 13 películas de las cuales muy pocas son obras incontestables para los aficionados al terror. Michael Myers es un psicópata que nació para dominar el género, pero a lo largo de 40 años ha dado más de un bandazo que no ha envejecido nada bien y que se te puede atragantar.

Orden cronológico

'La noche de Halloween' (David Gordon Green, 2018) Cinemanía

· Franquicia original: La noche de Halloween (1978) + ¡¡Sanguinario!! (1981) + Halloween III: El día de la bruja (1982) + Halloween 4: El regreso de Michael Myers (1988) + Halloween 5: La venganza de Michael Myers (1989) + Halloween: La maldición de Michael Myers (1995)

· Segundo tiempo: La noche de Halloween (1978) + ¡¡Sanguinario!! (1981) + Halloween H20: 20 años después (1998) + Halloween: Resurrection (2002)

· Reinicio zombie: Halloween: El origen (2007) + Halloween II (2009)

· Tercer tiempo: La noche de Halloween (1978) + La noche de Halloween (2018) + Halloween Kills (2021) + Halloween: El final (2022)

Ventajas: Podrás saltarte muchos de los títulos de Rob Zombie, Tommy Lee Wallace o Dwight H. Little que tanto horrorizaron a los fans del slasher original, pasando directamente a la trilogía de David Gordon Green que obvia las secuelas y recupera el espíritu del mejor Carpenter (productor de estos nuevos títulos). Hasta cuatro formas diferentes de seguir la historia están a tu alcance.

Desventajas: Te perderás algunas de los caminos que han tomado Michael Myers y Laure Strode en su paso por las salas de cine.

La saga Myers / Loomis



El doctor Loomis en la franquicia 'Halloween' Cinemanía

La noche de Halloween (1978) + ¡¡Sanguinario!! (1981) + Halloween 4: El regreso de Michael Myers (1988) + Halloween 5: La venganza de Michael Myers (1989) + Halloween: La maldición de Michael Myers - The Producer's cut (1995)

Ventajas: Desde su primer crimen siendo un niño a la explicación final que fue eliminada en el montaje definitivo de la sexta entrega, esta es la historia de Michael Myers tal y como fue evolucionando originalmente. Enfrentándose siempre al doctor Sam Lomis, el asesino de Haddonfield acosó primero a su hermana, después a su sobrina y finalmente a otros parientes de la familia Strode que habían regresado a la casa en la que empezó todo.

Desventajas: La curiosidad del montaje original de la sexta entrega, que durante años circuló con títulos tan estrambóticos como Halloween 666, permite cerrar con buen sabor de boca la franquicia, pero, reconozcámoslo, desde el abandono de Jamie Lee Curtis y John Carpenter, Halloween empezó a navegar por unas aguas muy pantanosas en las que aquí vas a tener que bucear hasta llenarte de fango.

La otra saga Myers



Jamie Lee Curtis en 'Halloween Kills' Cinemanía

La noche de Halloween (1978) + ¡¡Sanguinario!! (1981) + Halloween H20: 20 años después (1998) + Halloween: Resurrection (2002) + La noche de Halloween (2018) + Halloween Kills (2021) + Halloween: El final (2022)

Ventajas: Nos quitamos de un plumazo a la pequeña Jamie, sobrina de Michael, y la historia de Laurie Strode muriendo en un accidente de tráfico que tuvo lugar en algún momento entre ¡¡Sanguinario!! y Halloween 4: El regreso de Michael Myers. En 1998, en plena fiebre slasher tras el éxito de Scream, Dimension Films recuperaba La noche de Halloween en su vigésimo aniversario para crear una línea temporal alternativa en la que Laurie estaba vivita y lista para ser acuchillada.

Desventajas: No perder de vista en ningún momento a Jamie Lee Curtis y al personaje que la convirtió en reina del grito es siempre una idea inmejorable, pero esto nos obliga a aceptar como final Halloween: Resurrection, el segundo título que dirigió Rick Rosenthal (personaje que pasó de amigo a enemigo de Carpenter) y que es el punto más bajo de toda la franquicia.

Danielle es la verdadera estrella

Danielle Harris en 'Halloween 4: El regreso de Michael Myers' Cinemanía

Halloween 4: El regreso de Michael Myers (1988) + Halloween 5: La venganza de Michael Myers (1989) + Halloween: El origen (2007) + Halloween II (2009)

Ventajas: Muy pocas sagas pueden presumir de haber visto nacer a toda una estrella del género. Con películas como Leyenda urbana, No le digas a mamá que la canguro ha muerto (¿puede haber mejor título en la historia?), Stake Land, Victor Crowley o la saga Hatchet, Danielle Harris se ha convertido en una de las caras más conocidas del terror postmoderno, una intérprete que debutó como actriz infantil en la cuarta y quinta entregas y que fue recuperada por Rob Zombie como el sex symbol definitivo para los coleccionistas de Fangoria.

Desventajas: Además de perdernos el original de John Carpenter y la excelentísima Halloween III: El día de la bruja, tenemos que arrancar el maratón con la entrega que dirigió Dwight H. Little (quien entraba en la saga cuando se rechazó el guion de Dennis Etchinson, autor de las novelizaciones de la saga) Es verdad que luego esto mejora con las dos entregas de Rob Zombie, tanto su relectura de 2007 como la interesantísima y denostada secuela, pero no compensa.

Con la inspiración de todo, los documentales y lo que surja

'Shock Value: The Movie' Cinemanía

La noche de Halloween (1978) + ¡¡Sanguinario!! (1981) + Halloween III: El día de la bruja (1982) + Halloween 4: El regreso de Michael Myers (1988) + Halloween 5: La venganza de Michael Myers (1989) + Halloween: La maldición de Michael Myers (1995) + Halloween H20: 20 años después (1998) + Halloween desenmascarado (1999) + Halloween: Resurrection (2002) + Halloween: El origen (2007) + Michael Lives: The Making of Halloween (2008) + Halloween II (2009)+ Halloween, desde dentro (2010) + La verdadera historia de Halloween (2010) + Shock Value: The Movie (2014) + La noche de Halloween (2018) + Halloween is Canceled (2020) + Halloween Kills (2021) + Halloween: El final (2022)

Ventajas: Solo para muy fans y muy estudiosos. Ver la película Shock Value: The Movie, en la que Dino Everett, el archivista de la USC, recuperaba algunos cortos importantes para la institución californiana, supone revisar Foster's Release, el cortometraje de Terence H. Winkless del que Carpenter sacó la idea de una niñera acosada por un psicópata. Además, también merece la pena seguir este orden por los documentales sobre la franquicia de 1999 y 2010, así como el cortometraje de 2020 sobre el coronavirus.

Desventajas: A priori, la más importante es que te vas a volver loco encontrando una copia o de Foster's Release, o de Judson's Release, que es su montaje original. El recopilatorio de Dino Everett solamente ha podido verse en festivales y proyecciones puntuales.

