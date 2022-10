Cuando David Gordon Green presentó La noche de Halloween hace cuatro años, era inevitable leer su esfuerzo como arrogante. Asentando una moda que luego continuarían Scream, Candyman o La matanza de Texas, la nueva entrega de una saga de terror consagradísima recuperaba el título de la película inaugural, pero es que el director se había atrevido a más: esta Halloween, la nº11, ejercía de secuela directa para el clásico dirigido por John Carpenter en 1978, borrando de la continuidad las múltiples películas que habían llegado después (de ahí que, por ejemplo, Laurie Strode y Michael Myers no compartieran vínculo fraternal). Ni Rob Zombie, desarrollando un remake atípico y una segunda parte aún más atípica, había ido tan lejos en su irreverencia.

No obstante, según Gordon Green convencía a Blumhouse de desarrollar toda una trilogía a partir de este reboot, sus intenciones resultaron más complejas. Que todo lo propuesto a partir de Halloween II: ¡Sanguinario! hubiera sido fulminado no quería decir que el director y sus socios lo hubieran pasado por alto, o no lo tuvieran en estima.

Así es como Halloween Kills, de pronto, se erigió como una revisión de la secuela que dirigiera Rick Rosenthal en 1981, devolviendo a Jamie Lee Curtis al hospital mientras, a escasos minutos de que concluyera la película previa, Haddonfield seguía sufriendo el ataque de Myers en una noche interminable. Ahora es el turno de Halloween: El final: a su modo, un desvío tan inesperado como lo supuso Halloween III: El día de la bruja.

Gordon Green lo planeó así. A diferencia de la inclasificable tercera entrega (que no ha dejado de ser reivindicada desde su estreno en 1982), Michael Myers sigue presente en la trama, pero El final está tan plagada de decisiones desconcertantes como esta. Empezando por los títulos de crédito. "Hay un motivo por el que los títulos de crédito de esta película son azules, y no naranjas como es habitual", cuenta el director.

"Y este es que queríamos homenajear a Halloween III: El día de la bruja. Ya que las dos entregas anteriores se fijaban en La noche de Halloween y Halloween II, pensamos que sería genial volver a la película de Tommy Lee Wallace". Una declaración de intenciones en sí misma.

Fotograma de 'Halloween III: El día de la bruja'

Una sombra del pasado

Gordon Green rueda estos días un reboot de El exorcista, así que no pudo acudir al evento de Halloween: El final al que fue invitada CINEMANÍA. Sí Jamie Lee Curtis, que no dudó en llamarle por teléfono en plena mesa redonda para preguntarle por esta decisión. Curtis también ha sido partícipe del confuso desarrollo de la saga Halloween. Interpretó a Laurie Strode como final girl fundacional en las dos primeras entregas, y estuvo ausente durante las cuatro siguientes hasta que, a mediados de los 90, cayó en la cuenta de algo: "A 18 años de La noche de Halloween recuerdo pensar ‘dentro de nada habremos cumplido dos décadas’. No se me ocurría ninguna película de la que 20 años después se hubiera reunido el mismo equipo y el mismo reparto para hacer la continuación".

"Así que me reuní con John Carpenter y Debra Hill y se lo propuse. John no quiso dirigir ni escribir, y Debra se negó a producir. Pero yo me mantuve en el proyecto, con la idea de terminar con todo", explica Curtis, que ha ejercido recurrentemente de productora en la franquicia. "Nuestro planteamiento era que Laurie hubiera huido, se escondiera y ahora fuera una alcohólica. Pero no puedes huir de tus miedos. Has de afrontarlos de forma que, cuando mueras, mueras libre".

Halloween: H20. Veinte años después se estrenó en 1998, y en ella Laurie Strode había tenido un hijo: uno que interpretaba Josh Harnett, y andaba enamorado de Michelle Williams. Factores llamativos, que aún así han sido eclipsados por el impactante desenlace del film dirigido por Steve Miner.

Jamie Lee Curtis en 'H20: Veinte años después'

Veinte años después concluía con Laurie decapitando a Michael Myers. Con su triunfo. "Pero entonces descubrimos que legalmente no podíamos matar a Michael Myers. Por eso tuvimos que hacer una secuela, donde resultaba que Myers no había muerto y Laurie había matado a alguien inocente. Así que Laurie enloquecía, acababa en un psiquiátrico, y ahí la visitaba Michael y la mataba", recuerda Curtis.

Si Halloween: Resurrection es la película más odiada de la saga se debe a este giro, que asesinaba de forma anticlimática a Laurie al poco de empezar. No es, en efecto, un referente que Gordon Green haya valorado, y quizá por ello Halloween: El final quiere centrarse en otros asuntos más allá del sempiterno enfrentamiento entre Laurie y su no-hermano.

Curtis defiende, en ese sentido, que la trilogía que integran La noche de Halloween, Halloween Kills y Halloween: El final se aparta de la moda nostálgica de nuestros días, y está muy de acuerdo con su postura. "No me gusta recordar los viejos buenos tiempos porque los viejos buenos tiempos eran racistas y homófobos. Hoy estamos mejor, pero también seguimos teniendo miedo. No siento ninguna nostalgia porque ningún momento de la historia ha sido fácil".

Halloween Kills ya mostraba cierto interés en abordar asuntos sociopolíticos fuera de las masacres de Michael Myers, y Halloween: El final sigue transitando esta senda llevándonos a un escenario donde supuestamente el asesino ha desaparecido, pero su recuerdo malévolo sigue contaminando el día a día de Haddonfield.

Lo que esconde Michael Myers

Sin tanto interés en realizar un psicoanálisis de la criatura como lo tuvo Rob Zombie en sus dos películas, Curtis admite que "la gente a la que han herido suele herir a la gente". Sin que esto implique que Michael, por mucha justificación trágica que tenga, no se haya encontrado un paisaje especialmente susceptible de sufrir su maldad. O incluso de expandirla. La actriz, que teóricamente interpreta a Laurie Strode por última vez, extrapola lo que se vive en Haddonfield a más allá de la pantalla.

"Creo que las redes sociales han explotado la capacidad de todos nosotros para ser monstruos. Fueron inventadas para conectarnos, para darnos acceso a ideas… pero se han convertido en una maquinaria que nos devora y nos lleva a caminos muy, muy peligrosos".

¿Qué ha hecho Gordon Green con este material? Pues, según Curtis, una trilogía que merecerá la pena revisar con el paso del tiempo. "En veinte años volveremos a esta trilogía y descubriremos una obra maestra del cine, donde la sociedad y la política colisionan para crear auténtico arte".

Curtis no tiene miedo de exagerar, pues el devenir histórico le da la razón. "David Gordon Green entendió el movimiento de las mujeres y el MeToo dos años antes de que oyéramos hablar de él. Supo ver la violencia de las masas antes de las revueltas por George Floyd y el asalto al Capitolio. Y ahora ha escrito una película sobre cómo, en nuestro interior, todos somos monstruos llenos de odio y rabia".

Fotograma de 'Halloween: El final' Universal Pictures

La noche de Halloween se estrenó en 2018, cuando el MeToo ya era una realidad en Hollywood. Del mismo modo Halloween Kills llegó una vez la imagen de los partidarios de Donald Trump el 6 de enero de 2021 estaba implantada en nuestra memoria. Pero Curtis no miente: los guiones de una y otra película se escribieron meses antes de que todo ocurriera. De algún modo, el director de Superfumados supo leer lo que había en el ambiente. "David Gordon Green ha sido un profeta. Él lo sabía, lo predijo. Y algún día volveremos a estas películas y diremos ‘guau".

