¿Habrá secuela de 'Distrito 9'? Neill Blomkamp sigue trabajando en el guion

Sus alienígenas sorprendieron al mundo (del cine) hace casi 13 años con la llegada de Distrito 9. El director sudafricano, con nacionalidad canadiense, Neill Blomkamp debutó en el largometraje con el apoyo de Peter Jackson en la producción versionando su propio corto de seis minutos Vivo en Joburg de 2005, y con su ópera prima se convirtió en todo un referente de la ciencia-ficción. Lo más novedoso de una temática tan explotada como el de los extraterrestres es que recurrió a lo que se había vivido en su país natal, el apartheid, pero en lugar de la segregación racial entre humanos eran los recién llegados seres de otro mundo los que debían residir apartados en un gueto de Johannesburgo.

Distrito 9 fue un gran éxito de taquilla, costó 30 millones de dólares y recaudó más de 210 solo en cines. La crítica la recibió más que bien e incluso los Oscar la tuvieron en cuenta nominándola en cuatro apartados, ntre ellos estaba el de mejor películs. Sin embargo, tres largometrajes más después (la más reciente, Demonic, pasándose al género de terror y estrenada en nuestras salas en diciembre), y abortados sus proyectos de una nueva entrega de Alien y también RoboCop Returns, Blomkamp no ha podido repetir nunca más el éxito y la excelente acogida que cosechó con su debut.

De ahí que los fans, y periodistas, le sigan preguntando sobre todo por la posible y anunciada secuela de Distrito 9. Lo último, aprovechando la promoción del videojuego Off The Grid, el Battle Royale en tercera persona en el que ha trabajado junto al equipo de Gunzilla Games, lo recoge el portal de Dexerto. Y pese a que no ha aportado más datos, el cineasta ha asegurado que "todavía estoy trabajando en ello... más respuestas en un futuro muy próximo". Así que, de momento, para saber algo más deberemos recuperar sus declaraciones de julio del añopasado para IGN en la que avanzaba que había estado buscando la idea para el argumento durante años, y lo había encontrado inspirándose, en esta ocasión, en "un tema relacionado con la historia de los Estados Unidos".

Blomkamp está en la fase del desarrollo del guion contando con la participación de Terri Tatchell, su guionista en la película original y en Chappie, y de Sharlto Copley, el protagonista también de Distrito 9, con lo que parece confirmarse que volvería a encarnar al atribulado agente Wikus Van de Merwe del Multi-National United (MNU), la multinacional que solo se preocupaba por obtener beneficios económicos a partir de la tecnología de armamento aportada por los alienígenas. En cuanto al posible título de la secuela, pocos dudan que no será otro que el de Distrito 10.

