Scott Derrickson y Neill Blomkamp critican a Villeneuve por sus palabras sobre Marvel

El colectivo de directores que han criticado las películas de Marvel y desencadenado debates extremadamente estériles acaba de sumar a un nuevo miembro: Denis Villeneuve, que entrevistado en El Mundo opinó que el cine del MCU es “un corta y pega” y “nos ha convertido a todos un poco en zombies”. Lo ha hecho coincidiendo con el estreno en Europa de Dune, y cuando apenas se ha disipado la polvareda de aquel ataque que dirigió James Gunn a Martin Scorsese por comparar la maquinaria de Kevin Feige con un parque de atracciones en vísperas de la llegada de El Escuadrón Suicida. En la línea de Gunn, como cabía esperarse y más allá del cabreo fan, se ha manifestado algún que otro director.

Es el caso, por ejemplo, de Scott Derrickson. Tiene su gracia ya que este cineasta, luego de dirigir Doctor Strange, abandonó Marvel Studios aludiendo a las consabidas “diferencias creativas” que no le permitían hacer Doctor Strange in the Multiverse of Madness tal como quería; la secuela ahora está en manos de Sam Raimi con estreno previsto para el próximo 25 de marzo de 2022, pero Derrickson no parece guardarle rencor a sus antiguos jefes. De hecho, ha publicado dos tuits sin mencionar explícitamente a Villeneuve, pero dando a entender que no le han gustado un pelo sus palabras. En primer lugar, con un “hora de retuitear esto” recuperó un tuit de finales de 2020.

time to retweet this https://t.co/oQ0q2Jovn5 — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) September 16, 2021

“Como director no critico el trabajo de otros directores incluso cuando no me gusta lo que han hecho. Este trabajo ya es bastante duro, y nadie quiere hacer una mala película”. Más tarde, según la controversia se mantenía en el tiempo: “Cualquiera que arremete contra las películas de Marvel diciendo que son todas iguales o bien a) no las ha visto todas y debe asumir eso o b) las ha visto todas porque oye, en realidad le gusta bastante ver películas de Marvel”. La dudosa contundencia de este argumento se ha quedado pequeña ante la agresividad mostrada por un director sin vínculos con Marvel, como es Neill Blomkamp.

Anyone who lambastes Marvel movies as all being the same has either a) not seen them all and therefore shouldn’t assume they’re all the same, or b) seen them all because hey, they actually quite like watching Marvel movies. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) September 17, 2021

Así de tajante se ha mostrado el director de Distrito 9 y Elysium: “Qué puto imbécil”, escribe citando la declaración de Villeneuve. El director canadiense ha irritado bastante a algunos de sus colegas con su ataque a Marvel, y cabe preguntarse cómo le habrá sentado a Chloé Zhao: directora que este 5 de noviembre debuta en el MCU con Eternals y que ha dejado claro en varias ocasiones lo mucho que admira al firmante de La llegada. Incluso hasta el punto de presentar a los productores sus ideas para Eternals utilizando imágenes de las películas de Villeneuve. ¿Quizá este cambie de idea sobre el cine de Marvel cuando vea Eternals?

What a fucking asshole https://t.co/vXH13aIAA1 — Neill Blomkamp (@NeillBlomkamp) September 16, 2021

