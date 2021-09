Con lo modoso y bienhablado que parece, a Denis Villeneuve le encanta meterse en fregados. No lo decimos solo porque, adaptando Dune, el cineasta canadiense aspire a triunfar allá donde Alejandro Jodorowsky y David Lynch fracasaron, sino también porque acaba de llevar a cabo uno de los mayores atrevimientos posibles para un director contemporáneo: meterse con Marvel y sus producciones.

En una entrevista para el diario El Mundo, Villeneuve afirma que "demasiadas" películas del estudio "no son más que un corta pega de otras". Palabras que, si bien razonadas, están poniendo de uñas a la habitual plétora de marvel zombies en busca de ofensas ante las que indignarse.

Sobre si Villeneuve tiene razón, ni pinchamos ni cortamos. Pero sí tenemos claro que no es el primer cineasta que cuestiona al hogar de los Vengadores, ni será el último. Desde hace un par de años, múltiples directores de cine han criticado a Marvel, y al cine de superhéroes en general… generalmente durante las promociones de sus propios filmes. Aquí va una muestra.

Martin Scorsese

Martin Scorsese Cinemanía

El director de Taxi Driver fue la primera voz contraria a la marvelmanía cuando presentaba El irlandés. Y, leídas hoy, sus palabras parecen el colmo de lo sereno y morigerado. "Lo he intentado, ¿sabes? Pero eso no es cine. Sinceramente, a lo que más me recuerdan, con lo bien hechas que están y el buen trabajo de los actores pese a las circunstancias, es a parques temáticos", señaló en una entrevista con Empire.

En su momento, el mundillo en pleno (incluyendo a directores del ramo, como James Gunn) arremetió contra 'Marty'. Pero, más allá de lo justificable de esta cólera contra un señor octogenario que no ha leído cómics en su vida, insistimos en que Scorsese fue un ejemplo de moderación comparado con algunos de sus colegas.

Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola. CINEMANÍA

Con la rabia fría de un Corleone, el otro director estrella del Nuevo Hollywood acudió a la defensa de su amigo Scorsese. Y vaya si se quedó a gusto: "No entiendo cómo alguien pueda sacar algo en claro tras ver la misma película una y otra vez", estalló Coppola refiriéndose a las producciones marvelitas. "Martin fue demasiado bueno diciendo que eso no es cine. No dijo que es despreciable, que es lo que pienso yo".

David Cronenberg

David Cronenberg.

El morboso canadiense (ese mismo al que Scorsese describió como "un cirujano plástico de Beverly Hills") tiene el honor de haberse adelantado a esta corriente. Porque sus denuestos hacia los aventureros con disfraz nos llegaron en 2012, cuando él presentaba Cosmópolis y Christopher Nolan se lo comía todo con El caballero oscuro: La leyenda renace.

"Una película de superhéroes es un tebeo por definición. Es para críos. Es adolescente por naturaleza", señaló el director de La mosca. Y añadió: "Creo que quienes dicen que El caballero oscuro: La leyenda renace es una obra maestra del cine no tienen ni puta idea de lo que hablan". En otra ocasión, Cronenberg afirmó que al género "le falta sexo", cosa que nos pega del todo con él y su obra.

¿La mayor ironía de todas? Pues que el protagonista de Cosmópolis era ese Robert Pattinson que acababa de saltar al cine indie… y al que, próximamente, veremos como Bruce Wayne en The Batman. ¿Le habrá echado Cronenberg ya el rapapolvo?

Ken Loach

Ken Loach CINEMANÍA

Como corresponde al más concienciado de los cineastas británicos, Loach enfocó sus reproches a Marvel desde el punto de vista político-social. "Son mercancías, como hamburguesas", señaló. "Es una mercancía que genera beneficios para una gran corporación. Son un ejercicio cínico de marketing, y eso no tiene nada que ver con el arte del cine".

Bong Joon-ho

Bong Joon-ho Cinemanía

Mientras Parásitos recorría triunfal su carrera hacia los Oscar, el surcoreano también expresó sus reparos hacia el cine de superhéroes. Pero lo hacía en términos mucho más jocosos que la mayoría de sus colegas.

"No soporto a la gente con ropa ajustada", se quejó Bong. "Nunca me pongo nada de ese tipo, y cuando veo a alguien que lo lleva me estreso, no sé dónde mirar y me entra el agobio", prosiguió, señalando que tal vez aceptaría dirigir un filme protagonizado por "un superhéroe con la ropa muy suelta".

Ahora bien: el cineasta también declaró haber disfrutado mucho con Guardianes de la galaxia, Logan y Capitán América: El soldado de invierno. Esto último, posiblemente, debido a su trabajo con Chris Evans en Rompenieves.

Alejandro G. Iñárritu

Alejandro González Iñárritu.

En 2014, cuando el mexicano estrenó Birdman, el fenómeno Marvel estaba muy lejos de ser lo que es ahora. Pero eso no impidió que Iñárritu señalara su poco amor por el género de superhéroes. "No hay nada malo en que te gusten cuando tienes siete años, pero negarse a crecer es una enfermedad", comentó.

Tras decir que, en el mejor de los casos, estos filmes "van bien con las palomitas" y criticarlos por ser "muy derechistas", Iñárritu no se cortó en calificarlos de "veneno" y "genocidio cultural". "El público está tan sobreexpuesto a la trama y las explosiones y toda esa mierda que no dice nada acerca de la experiencia de ser humano".

John Woo

John Woo. CINEMANIA

El gran maestro hongkonés ha sido una influencia determinante para el género de acción, incluyendo a los filmes de superhéroes. De hecho, Stan Lee quiso que llevase a la pantalla a algún personaje Marvel en los 90. Algo a lo que se negó, porque su visión del género no es nada halagüeña.

"Me preocupa ver cómo estas películas se hacen más y más populares, y tengo miedo de que esto haga que las audiencias juveniles se pierdan a la hora de descubrir otro tipo de cine", explicó Woo en 2019.

Ridley Scott

Ridley Scott Cinemanía

"Prefiero seguir haciendo películas inteligentes", declaró Scott cuando se le preguntó si dirigiría algún filme de superhéroes. "Me lo han pedido varias veces, pero no puedo creerme esa fina cuerda floja de irrealidad en la situación de los superhéroes". Claro como el agua…

Terry Gilliam

El director de cine Terry Gilliam. GTRES

El miembro más gafe de los Monty Python es un caso especial, porque no solo arremetió contra Marvel, sino que desahogó su furia contra un título en especial: Black Panther. "Hace que me hierva la sangre", espetó en 2019.

Ojo a la tiraera de Gilliam contra el filme: "Le da a los niños negros la idea de que eso es algo en lo que creer. Mierda. Es mierda igualmente. Creo que la gente que hizo esa película nunca había estado en África. Van y cogen el estilismo de algunos patrones de fabricación de África y todo eso. Pero odié esa película, sobre todo por cómo los medios insistieron en la importancia de su mierda".

Aun respetando las opiniones del cineasta, debemos reconocer que nuestros expertos Wanda Maximoff y Stephen Strange están debatiendo aún sobre si su nombre se traduce como "Dos velas negras" en el arcano lenguaje Aklo de la meseta de Leng. Eso explicaría muchas cosas…