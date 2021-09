¿Un musical sobre el Capitán América? El MCU ya tiene su propio ‘Hamilton’ gracias a ‘Ojo de Halcón’

Marvel se ha decidido a publicar por fin el tráiler de Ojo de Halcón, su próxima serie destinada a Disney+ luego de ¿Qué pasaría si…?, y ha habido dos elementos que han encandilado al fandom en cuestión de minutos: la ambientación navideña y la química que apunta a haber entre Jeremy Renner y Hailee Steinfeld, protagonizando la serie como Clint Barton y Kate Bishop. Entre esto y la aparición providencial de Lucky (el perro pizzero) apenas hay inquietud por la ausencia de Florence Pugh (que se supone va a volver al MCU tras debutar en Viuda Negra), y sí una gran expectación por la gran sorpresa del avance: la existencia de algo llamado Rogers: El musical. Tal y como suena, un espectáculo de Broadway dedicado al Capitán América.

No solo podemos ver el cartel de la producción, también más adelante en el tráiler se deja caer un rápido plano donde aparecen sus integrantes sobre el escenario, ataviados al estilo de aquella representación cutronga de Thor: Ragnarok. Bueno, quizá un poco más vistoso: entre estos protagonistas distinguimos al susodicho Steve Rogers acompañado de Loki, Thor, Tony Stark y quizá, si ese ser verde agazapado es quien creemos que es, Hulk. Esta escena implica que Rogers: El musical recorre por completo la vida del Vengador interpretado por Chris Evans: desde que ingirió el suero de supersoldado en la Segunda Guerra Mundial hasta que fue descongelado en el siglo XXI y luchó contra Thanos, retirándose al pasado una vez fue derrotado el Titán Loco.

El elenco de 'Rogers: El musical' en acción

La invención de este Rogers: El musical no es solo una idea muy ingeniosa a la hora de reforzar el worldbuilding del MCU (y, en especial, de seguir acotando las consecuencias tras el Chasquido): también remite a un gran fenómeno cultural de nuestro tiempo. Hablamos, claro está, del musical Hamilton que Lin-Manuel Miranda empezó a representar en 2015 basándose en la biografía de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de EE.UU. De la misma forma que este político es parte troncal de la identidad norteamericana (y más tras haber protagonizado el musical más exitoso de la última década), los guionistas de Marvel han pensado que la fama de Steve Rogers podría ser análoga.

El vínculo con Hamilton se percibe tanto en el logo como en el hecho de recurrir al apellido (“Rogers”) para el título, en lugar de utilizar el más conocido por el público “Capitán América”. ¿Lo mejor de todo? Que la idea de un musical dedicado al Primer Vengador no es exactamente novedosa: en 1985, antes de que se representara en Broadway la tan criticada producción de Spider-Man: Turn Off the Dark (sí, esto ocurrió en 2010, con música original de Bono y The Edge, de U2), varias mentes preclaras coincidieron en que llevar las aventuras de Rogers al escenario era buena idea. En 1985, así las cosas, empezó a circular un anuncio donde se buscaba a una niña de entre 10 y 14 años para ser la “amiga especial” del Capi.

El libreto estaba en manos de Mel Mandel y Norman Sachs, y partía con un planteamiento muy distinto al de este Rogers: El musical. De hecho, quería proponer una nueva aventura para el superhéroe, enfrentándole con un enemigo más peligroso que Cráneo Rojo o el Barón Zemo: la crisis de los 40, precipitada por el secuestro de su novia (candidata a la presidencia de EE.UU.) por parte de una banda terrorista. La citada niña debería servir para que Rogers recobrara su heroísmo, pero por lo que fuera el espectáculo no salió adelante.

Menos mal que Ojo de Halcón ha podido revivirlo, y además con un enfoque mucho más adecuado que equipara al Primer Vengador con Hamilton y los padres fundadores de EE.UU. Solo queda esperar que la serie (a estrenarse el 24 de noviembre en Disney+) nos permita echarle un amplio vistazo, a ser posible acompañado de canciones originales.

