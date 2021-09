Clint Barton vuelve a casa por Navidad: tráiler de ‘Ojo de Halcón’

2021 comenzó para Marvel Studios con la primera serie que formaba parte activamente del MCU, Bruja Escarlata y Visión, y todo apunta a que la última del año (sucediendo a Falcon y el Soldado de Invierno, Loki y la actual ¿Qué pasaría si…?) será Ojo de Halcón. Es decir, la serie dedicada a las aventuras del superhéroe que conocimos con la identidad de Clint Barton (Jeremy Renner) en el cine pero que ahora podría hacer referencia a más de un justiciero, gracias al debut de la Kate Bishop que encarna Hailee Steinfeld. Ojo de Halcón tiene su estreno en Disney+ previsto para el próximo 24 de noviembre, y para amenizar la espera la Casa del Ratón se ha decidido por fin a lanzar el primer tráiler.

Como las anteriores series, Ojo de Halcón se ambienta poco después del punto y aparte que supuso Vengadores: Endgame, y nos presenta a Clint tratando de recuperar el tiempo perdido con su familia en vísperas de Navidad. El chasquido de Thanos provocó que toda ella fuera borrada de la existencia y, por tanto, que el Vengador sucumbiera a un lado oscuro del que solo atinó a sacarle su mejor amiga Natasha Romanoff (Scarlett Johansson). Las consecuencias de sus actos entonces, en combinación al posterior fallecimiento de la protagonista de Viuda Negra, marcarán la trama de Ojo de Halcón, prolongada a seis episodios.

Y es que la serie que escribe Jonathan Igla contará tanto con la reaparición de Yelena Belova (Florence Pugh, ausente en este primer tráiler) como la redención de Ojo de Halcón tras sus acciones del pasado, que viene a perseguirle con la forma de la joven Kate Bishop, su nueva discípula. El avance describe su relación al ritmo del It’s the most wonderful time of the year de Andy Williams (sí, está impregnado de espíritu navideño), al tiempo que nos presenta fugazmente al personaje de Vera Farmiga y al famoso Lucky, el perro pizzero. También divisamos que la vida de Steve Rogers ha inspirado un musical dedicado al Capitán América, con un vistazo al escenario y todo.

En el tráiler destaca la prometedora química, por lo demás, de Renner y Steinfeld, y paralelamente a su lanzamiento Marvel ha publicado un póster oficial donde Nueva York reaparece acicalado con las luces de Navidad y nos desea prematuramente felices fiestas.

Póster de 'Hawkeye' Disney

