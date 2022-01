Habéis mirado: ‘No mires arriba’ se convierte en la tercera película original más vista de Netflix

Desde su estreno este 24 de diciembre, No mires arriba se ha convertido en la película del momento. Adam McKay ha firmado una sátira política espoleada por su preocupación sobre el cambio climático que, más allá de que cada cual pueda interpretarla como quiera, se las ha apañado para darle a Netflix la conversación más prolongada con la que nunca ha contado una película de producción propia. Es bien conocido el empeño del gigante de streaming por afianzar el vínculo más allá de los primeros fines de semana de rigor, y aunque este se ha traducido hasta ahora en apresuradas planificaciones de sagas (Tyler Rake o Puñales por la espalda), sin duda No mires arriba ha supuesto un punto y aparte.

Su constante presencia en redes sociales lo auguraba, pero luego de un vistazo al sitio web Top 10 (donde Netflix cuelga los datos oficiales del desempeño de su contenido) hemos podido confirmar que sí, No mires arriba la está viendo muchísima gente. La comedia de McKay acumuló 111 millones de horas de visionado en su primera semana de estreno, mientras que en la segunda ha alcanzado las 152. En total No mires arriba tiene a sus espaldas 263 millones de horas de reproducciones, con lo que se ha colocado entre lo más visto de la historia de Netflix. Ha debutado con tanta fuerza, de hecho, que ha ocupado sin mucho problema en tercera posición, adelantando a Tyler Rake y El irlandés.

Por delante sigue teniendo A ciegas y Alerta roja (el otro reciente exitazo del gigante de streaming, que batió récords ya en su primera semana). Como los datos consultados se amplían hasta el 2 de enero, hay quien cree que en un futuro próximo No mires arriba podría superar también a A ciegas, y desde luego no parece un rival demasiado duro: la película de terror con Sandra Bullock cuenta con 282 millones, y No mires arriba solo tendría que ascender un poco más para endosarle la medalla de bronce. Con unos estruendosos 364 millones de horas visionadas, por ahora no hay quien pueda rivalizar con Alerta roja.

La comedia de acción protagonizada por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds corona un ránking donde Bullock aparece en dos ocasiones (por A ciegas y otro film reciente, Imperdonable, situado en el séptimo puesto), y en el que Tyler Rake y El irlandés cierran el top 5. Están seguidas por Mi primer beso 2, la citada Imperdonable, 6 en la sombra de Michael Bay y Spencer: Confidential, siendo la décima película más vista Enola Holmes con 189 millones de horas.

El triunfo de No mires arriba pone a Netflix, por lo demás, en una interesante tesitura. Si habláramos de cualquier otra película unas cifras así ya habrían propulsado la confirmación de una secuela, pero, a tenor de lo visto en la comedia de McKay, esto no parece demasiado probable.

