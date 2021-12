Sandra Bullock reina en Netflix: 'Imperdonable' es una de las películas más vistas de toda la historia de la plataforma

Imperdonable, el drama criminal protagonizado por Sandra Bullock que se estrenó el 10 de diciembre en Netflix, no ha hecho mucho ruido mediático durante estas últimas semanas, llenas de estrenos llamativos en salas de cines –Spider-Man: No Way Home, West Side Story, Matrix Resurrections– y dentro de la propia plataforma, con No mires arriba monopolizando las conversaciones. Sin embargo, los datos mandan y los que ha publicado Netflix sobre Imperdonable son contundentes.

La película dirigida por Nora Fingscheidt ha alcanzado 186.900.000 horas de visionados, según los datos ofrecidos por la propia Netflix (vía Variety), como siempre, sin verificación de ningún agente externo. Aún no se han cumplido los 28 días desde el estreno que la plataforma considera el plazo habitual para determinar el interés por uno de sus estrenos, pero de este modo Imperdonable ya ha conseguido unas cifras de éxito.

De hecho, el filme ya se cuenta entre los diez más vistos de toda la historia de Netflix. En concreto, ahora mismo se encuentra en novena posición, justo por delante de Ejército de los muertos (Zack Snyder, 2021) y solo a unos cuantos cientos de miles de horas de Enola Holmes (Harry Bradbeer, 2020), protagonizada por Millie Bobby Brown.

Que Imperdonable ya está en el top 10 histórico de Netflix es significativo, puesto que se trata del segundo proyecto de Sandra Bullock con la plataforma. El primero fue el thriller de ciencia-ficción distópica A ciegas (2018), dirigido por Susanne Bier, que con más de 282 millones de horas de visionado acumuladas fue durante mucho tiempo la película más vista del ranking. Eso cambió este año cuando Alerta roja la sobrepasó con el poder de su trío estelar: Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds.

Eso significa que Sandra Bullock y Ryan Reynolds tienen algo en común. Son las dos estrellas con dos títulos entre los diez más vistos de toda la historia de Netflix. Bullock como protagonista de A ciegas (puesto 2) e Imperdonable (puesto 9); Reynolds, como protagonista de Alerta roja (puesto 1) y 6 en la sombra (puesto 6), su colaboración con Michael Bay de 2019.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.