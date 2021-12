Guillermo del Toro revela que tiene una versión en blanco y negro de ‘El callejón de las almas perdidas'

La novela de William Lindsay Gresham era tan inquietante y evocadora que tuvo adaptación al cine a poco de ser publicada. Edmund Goulding dirigió El callejón de las almas perdidas con Tyrone Power y Joan Blondell en 1947, y más de medio siglo después Guillermo del Toro se ha propuesto volver sobre sus pasos para lanzar su propia versión de la historia. Nightmare Alley (conocida igualmente como El callejón de las almas perdidas en nuestro país) ahonda pese a su actualización en el mismo marco temporal: unos años 40 que sirven al director de El laberinto del fauno para homenajear el cine clásico de entonces, y que en última instancia le motivó a rodar la película de un modo específico.

Esto es, en blanco y negro. Como hemos podido ver en los avances, El callejón de las almas perdidas es en color, pero ese no era su formato original y a Del Toro le gustaría que algún día pudiéramos verlo, al estilo de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Entrevistado por IndieWire, el realizador mexicano ha hablado del tema. “Fui asistente de producción en una película con Gabriel Figueroa, que fue el más grande director de fotografía mexicano. Tenía buena relación con Gregg Toland, eran grandes amigos”, comenta en referencia al legendario camarógrafo que trabajó con Orson Welles, Howard Hawks o William Wyler, entre otros.

“Me dijo que cuando diriges en blanco y negro has de utilizar los verdes, rojos y dorados para los tonos medios del color gris. Y decidimos tomar esa paleta en El callejón de las almas perdidas”, asegura Del Toro. De ahí que el colorido sea un añadido posterior, y que el citado b/n no se limite a una versión a la que se le haya quitado el color. “Hay una versión de la película en blanco y negro que espero que se pueda ver. No es una película en la que se apaga el color”, prosigue. “Es casi como una serigrafía en blanco y negro que luego tiene otra capa. Si la ves en blanco y negro no es como si apagaras el color”.

“Se ve exactamente como una película de los años 40, de un modo asombroso”. Todo ello apunta a que El callejón de las almas perdidas tenga un parentesco aún más estrecho con el clásico de 1947, aunque está por ver qué modificaciones ha introducido Del Toro en la historia. Su siguiente film tras la oscarizada Forma del Agua se centra en estafador, Stan Carlisle (Bradley Cooper) que se asocia con una psiquiatra llamada Lilith Ritter (Cate Blanchett) para hacerse rico. El reparto también incluye a Willem Dafoe, Toni Collette, Richard Jenkins, Rooney Mara o Ron Perlman, y la película ya ha recibido unas críticas muy elogiosas que la erigen como una probable contendiente en la carrera de premios.

En España se estrena este 28 de enero, mientras su director ya tiene la vista puesta en próximos proyectos gracias a su acuerdo con Netflix. A partir de este tendremos un Pinocho animado, y Del Toro ya ha declarado que tiene intención de retomar su adaptación de En las montañas de la locura de H.P. Lovecraft. En cuanto a la versión en blanco y negro de El callejón de las almas perdidas, esperemos que llegue de algún modo al público una vez la película se estrene.

