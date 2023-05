[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE GUARDIANES DE LA GALAXIA: VOLUMEN 3]

En sus 15 años de vida, el MCU ha contado con varios creadores que han cimentado este prolífico universo de capas y mallas. Jon Favreau lo empezó todo con Iron Man (2008), pero el éxito de esta franquicia no podría entenderse sin otros cineastas como los hermanos Russo o James Gunn, que, con Guardianes de la galaxia (2014), trajo color, música y despiporre al cine de superhéroes.

Con Guardianes de la galaxia: Volumen 3, Gunn se despide de sus héroes espaciales, y también de Marvel. En esta última entrega, el director ahonda en la dolorosa historia de origen de Rocket (con voz de Bradley Cooper) mientras sus guardianes se embarcan en una peligrosa misión para salvar la vida del mapache.

Asimismo, en su adiós, el director recupera a ese Adam Warlock (Will Poulter) al que aludió brevemente en las escenas postcréditos de la segunda entrega; suma a uno de sus villanos favoritos, el Alto Evolucionador (Chukwudi Iwuji); y cierra la historia de sus protagonistas con un final cargado de emoción y con altas dosis de comedia.

Sin embargo, esto es el Universo Marvel e incluso la conclusión más definitiva tiene escenas postcréditos. Guardianes de la galaxia: Volumen 3 esconde dos secuencias tras el cierre del filme y, sí, conectan con el futuro del MCU. Te las contamos a continuación.

Los nuevos guardianes de la galaxia

'Guardianes de la galaxia: Volumen 3' Cinemanía

Gunn se va, pero algunos de sus guardianes se quedan. En los últimos minutos del Volumen 3, los miembros del equipo se separan en Knowhere para dar cada uno con su propio camino. Así, Peter Quill (Chris Pratt) regresa a la Tierra, Gamora (Zoe Saldaña) vuelve con los Devastadores de Stakar (Sylvester Stallone), Mantis (Pom Klementieff) emprende un viaje de autoconocimiento por el espacio y Drax (Dave Bautista) se queda a cargo de los niños que han rescatado de la nave del Alto Evolucionador.

La primera escena postcréditos del filme nos trae a los nuevos guardianes de la galaxia, liderados por Rocket después de que Peter le cediera la capitanía, en una misión. Junto al mapache, tenemos a Kraglin (Sean Gunn), Groot (Vin Diesel), Adam Warlock, Cosmo, el Perro Espacial (Maria Bakalova) y Phyla-Vell (Kai Zen), una de las niñas que sobrevivió al Alto Evolucionador. Quedaos con el nombre de esta joven miembro de la banda porque, en los tebeos, es la hija de Capitán Marvel y Elysius.

En la secuencia, vemos a la nueva agrupación en un planeta desértico mientras conversan sobre sus músicos favoritos. Phyla defiende a Britney Spears y Korn, mientras que Kraglin prefiere a Garth Brooks. Cosmo asegura que "The Carpenters no tiene una sola canción mala" y Warlock menciona a King Crimson.

Rocket, fiel a los guardianes, responde con Redbone y todos se aventuran a la batalla contra unos aliens con forma de zorros al son de Come and Get Your Love, la canción que lo empezó todo. Quill estaría orgulloso...

El guardián que promete volver

Chris Pratt en 'Guardianes de la galaxia: Volumen 3' Cinemanía

Y hablando de Peter... La segunda escena postcréditos nos muestra a Quill desayunando con su abuelo Jason Quill (Gregg Henry) en la cocina. Recordemos que ambos se reencuentran en los últimos minutos de la película, cuando Peter regresa a la tierra en busca de su abuelo y se funden en un tierno abrazo.

En este desayuno postcréditos, abuelo y nieto están discutiendo sobre cortar el césped de uno de sus vecinos. La escena, además de mostrarnos la vida mundana de Peter de regreso en su planeta, también esconde un Easter Egg: Jason está leyendo el periódico St. Charles Post, en la que podemos leer la noticia sobre el secuestro de Kevin Bacon bajo el titular: 'Abducción alienígena'.

Como los fans de la saga de James Gunn saben, se trata de la trama que el director exploró en el especial navideño Guardianes de la galaxia: especial felices fiestas (2022), en el que Drax y Mantis se trasladaban a la Tierra para secuestrar a Kevin Bacon y así animar a Peter con su héroe por Navidad.

Sin embargo, lo que realmente resulta llamativo de esta segunda secuencia escondida en los créditos del filme es su final, cuando se lee: "El legendario Star-Lord regresará". Muchos fans daban por hecho que el Volumen 3 sería la última aparición de Pratt en el MCU (y eso que el actor no le había cerrado las puertas a un posible regreso), pero, a juzgar por este mensaje, el héroe volverá sí o sí a Marvel.

Sin duda, con los guardianes comandados por Rocket y nuevas amenazas en el horizonte vengador, no sería de extrañar que los nuevos protagonistas de la Casa de las Ideas necesiten ayuda en determinado momento y opten por llamar a un veterano de la saga como Quill. Por lo pronto, dejémosle descansar y reconectar con su abuelo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.