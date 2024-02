Gina Carano revela que Carl Weathers le llamó cuando fue despedida de 'The Mandalorian': "Fue un mentor para mí"

Este jueves fallecía Carl Weathers a los 76 años. Los lamentos que se han escuchado desde entonces apelaban sobre todo al recuerdo de Rocky, en cuya saga Weathers interpretó hasta cuatro veces al boxeador Apollo Creed. Creed pasó de ser rival a aliado del personaje de Sylvester Stallone, y luego de que muriera en Rocky IV su hijo, Adonis, pasaría a encabezar el reboot de la saga a partir de Creed, con el protagonismo de Michael B. Jordan. Pero hubo otra saga donde Weathers supo brillar, de forma más tardía. Hablamos de Star Wars.

En su serie de acción real más aclamada, The Mandalorian, Weathers encarnó a Greef Karga: un intrépido cazarrecompensas que acababa convirtiéndose en político, gobernando el planeta Nevarro como Alto Magistrado. Weathers llegó a dirigir nueve episodios además entre la primera y la tercera temporada, y según parece forjó una conexión significativa con la intérprete más polémica que jamás pasó por la serie protagonizada por Pedro Pascal: Gina Carano. Ella interpretó a Cara Dune, otra cazarrecompensas, pero solo lo hizo en las dos primeras temporadas. Antes de la tercera, Disney decidió despedirla.

La razón habría sido las opiniones políticas de Carano, y en particular unas publicaciones donde comparaba la división de EE.UU. con la Alemania nazi. Carano fue despedida tanto de The Mandalorian como de Rangers of the New Republic, un spin-off que nunca llegó a materializarse, y se convirtió en una adalid del malestar en Hollywood contra el supuesto progresismo de sus élites: de hecho terminó recalando en la productora de Ben Shapiro, que a través de Daily Wire llegó a hacer alguna película con ella. El caso es que Carano ha escrito muy emotivamente sobre su relación con Weathers, revelando que él le llamó para consolarla al poco de que fuera apartada de The Mandalorian.

“Me llamó directamente después que me despidieran”, asegura en un extenso post de Instagram. “No me encontraba en un estado emocional con el que pudiera coger el teléfono por lo disgustada que estaba, pero acabamos hablando más tarde. Fue amable, me animó y no quería que me rindiera, me hizo saber que no me daría de lado, estaba intentando mantener viva mi esperanza en lo que parecía un escenario bastante desesperanzador, me demostró que se preocupaba por mí. Así era él”.

“Me uní a él muy estrechamente en la temporada 1 y 2 de Mando. Jon Favreau pensó que sería un buen mentor para mí porque compartíamos el vínculo del atleta convertido en actor, así que John le hizo dirigir mi primer episodio en la temporada 2 de Mando. Creo que si hubiéramos llegado a Rangers of the New Republic, Carl me habría dirigido mucho más. Jon F. tenía razón, encajábamos muy bien”, prosigue.

“Carl fue un mentor para mí en el set, ponía sus dos brazos sobre mis hombros y me miraba directamente a los ojos para calmar mi espíritu. Tenía una perspectiva maravillosa de contar una historia que sólo puede venir a través de su experiencia y sabiduría que compartía conmigo para ayudarme a brillar. Atesoro esos momentos (...) Adoraba hacerle reír, siempre quería descubrir cómo hacerle sonreír, cuando la comisura de sus labios empezaba a agrietarse y yo sabía que lo tenía, entonces surgía su risa ensordecedora. Su risa que ahora puedo oír claramente. Su risa que echaré mucho de menos. Su voz retumbante resonaba por todo el escenario y uno sabía que eso es lo que realmente es una estrella de cine”.

“Echaré de menos a mi amigo y mentor y ese brillo travieso en sus ojos. Fue uno de los grandes y todo un pionero. Me inundan todos los recuerdos preciosos que tuvimos juntos”, concluye la actriz.

