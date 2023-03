Cómo ha explicado 'The Mandalorian' la ausencia de Gina Carano tras ser despedida por Lucasfilm

Gina Carano, en el papel de la guerrera rebelde Cara Dunne, fue una de las presencias más destacables de las dos primeras temporadas de The Mandalorian. Sin embargo, el personaje ya no volverá a la serie ni al universo Star Wars de Disney después del despido de la actriz en 2021.

Rick Famuyiwa y Dave Filoni, productores de The Mandalorian, ya dejaron clara esa determinación y el primer episodio de la tercera temporada ha abordado el tema dentro de la propia ficción.

En el arranque de la temporada, el protagonista Din Djarin, Mando para los amigos y con Pedro Pascal bajo el casco, regresa al planeta Nevarro, donde se reencuentra con Greef Karga, el personaje interpretado por Carl Weathers, y el nombre de Cara sale en la conversación.

Greef cuenta a Din que, tras el final de la segunda temporada en el que capturaron al villano Moff Gideon (Giancarlo Esposito), Dune pasó a trabajar para las autoridades de la Nueva República en un nuevo puesto. Y ya está. De esta manera los guionistas pretenden dejar claro que no está prevista ninguna reaparición del personaje en las aventuras que le esperan a Mando durante esta temporada.

Por qué despidieron a Gina Carano

En las temporadas anteriores de The Mandalorian, Cara Dunne había triunfado tanto entre los fans que incluso se comenzó a desarrollar una serie spin-off para ella, titulada Rangers of the New Republic.

Pero una serie de comentarios de la actriz en redes sociales, entre ellos comparaciones de la situación de los conservadores republicanos en EE UU con la de la comunidad judía en la Alemania nazi y difusión de bulos sobre la pandemia de covid, fue escalando hasta que Lucasfilm decidió cortar lazos con Gina Carano.

"Los judíos fueron golpeados en las calles, no por soldados nazis sino por sus vecinos, incluso por niños. Como la historia ha sido editada, la mayoría de gente hoy no se da cuenta de que para llegar al punto en el que los soldados nazis pudieran capturar con facilidad a miles de judíos, el gobierno antes hizo que sus vecinos los odiaran solo por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por su punto de vista político?", fue uno de los mensajes que publicó la actriz en Instagram.

Como culminación a varios tuits controvertidos sobre pronombres transgénero, fraude electoral y el uso de mascarillas durante la pandemia, esta publicación desembocó en el despido de la actriz. “Gina Carano ya no trabaja para Lucasfilm y no hay planes de que esté en el futuro. Sus posts en redes sociales denigrando a personas basándose en sus identidades culturales y religiosas son abominables e inaceptables", dijo Lucasfilm en un comunicado.

