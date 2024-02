Goya 2024: Sigourney Weaver comparte su premio con su dobladora española, María Luisa Solá

Esta noche, Valladolid se ha vestido de gala para celebrar el mejor cine español en los Premios Goya 2024. El Goya Internacional ha sido para la actriz norteamericana Sigourney Weaver, que se ha desplazado a España para recibir un galardón entregado por J. A. Bayona, quien la dirigió en Un monstruo viene a verme (2016).

En su discurso, la actriz se ha atrevido a decir unas palabras en español y ha agradecido este reconocimiento. "Me habéis hecho sentir como una reina", ha arrancado diciendo la protagonista de Alien o Armas de mujer, antes de comparar con una alegoría los viejos mapas de su infancia donde la tierra acababa y había monstruos, y las dificultades de navegar esta industria como mujer, también con sus peligros.

Weaver ha afirmado que ella es una aventurera y, pese a que ha encontrado monstruos en el viaje, siempre le ha impulsado una buena historia. "Busco historias de mujeres y sobre mujeres, para recordar lo poderosas que son las mujeres", ha afirmado, haciendo referencia a las películas de Pedro Almodóvar y Penélope Cruz.

"Cuando pienso en el cine español, pienso en excepcionalidad", ha asegurado, mencionando producciones de Buñuel o Bayona. "Estoy orgullosa de ser actriz y estar en esta comunidad", ha explicado, y ha añadido que ha disfrutado trabajando en nuestro país, con equipos españoles, alabando su conocimiento del cine.

"Mi amigo Bill Murray me dice que mi interpretación es mucho mejor cuando me doblan al español, así que la actriz que me dobla debería estar aquí arriba", ha asegurado al final de su discurso, reivindicando la labor de María Luisa Solá, la profesional que le ha prestado su voz en nuestro idioma por más de 30 años, desde Alien, el octavo pasajero: "María, espero que lo estés viendo esta noche, porque te doy las gracias desde el fondo de mi corazón".

