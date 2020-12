‘Furiosa’: La precuela de ‘Mad Max: Furia en la carretera’ con Anya Taylor-Joy ya tiene fecha de estreno

Cuando hace unas semanas fue revelado que, suponiendo Wonder Woman 1984 el pistoletazo de salida, todos los estrenos de Warner Bros. para 2021 llegarían simultáneamente a las salas y a HBO Max, la directiva de la major se apresuró en aclarar una cosa: solo sería por un año. No había planes de que se convirtiera en costumbre, pero esto no aplacó a las voces críticas y (tras los alegatos de Christopher Nolan, Denis Villeneuve y Legendary Entertainment) parece que ahora se están replanteando si Dune acaba ajustándose a este modelo, o cuenta con un estreno tradicional. Mientras esto se aclara, Warner sigue moldeando sus planes de futuro, ya proyectándose incluso a 2023.

Dentro de dos años, con suerte, estaremos hablando de un mundo post-coronavirus y será posible que el circuito de exhibición vuelva a contar con buena salud, de tal forma que los nuevos proyectos planeados para 2023, según recoge The Hollywood Reporter, estarían destinados exclusivamente a la pantalla grande. ¿Y cuáles serán estos? Pues Warner ha revelado tres por el momento, entre los que destaca una película de la que ya se venía hablando desde hace tiempo: Furiosa, precuela de Mad Max: Furia en la carretera donde Anya Taylor-Joy toma el relevo de Charlize Theron y aparecerá secundada por Chris Hemsworth y Yahya Abdul-Mateen.

Dirigida por George Miller, Furiosa tiene fijado su estreno para el 23 de junio de 2023. Hay otro lanzamiento previsto un mes después y responde al título de Coyote vs. Acme. Desarrollada por Warner Bros. Animation, la película dirigida por Dave Green es una mezcla de animación y acción real y se basa en un artículo humorístico aparecido en el New Yorker, que especula sobre qué ocurriría si el coyote llevara a la empresa ACME a los tribunales a costa de sus productos defectuosos. James Gunn, responsable de Guardianes de la galaxia, ejerce de productor y guionista, y el film está programado para el 21 de julio de 2023.

El último estreno en recibir fecha ha sido uno del que tampoco teníamos noticia previamente: el musical de El color púrpura, que adapta el espectáculo de Broadway del mismo título que a su vez adaptaba la novela de Alice Walker. La cual, claro, dio pie a una película en 1985 dirigida por Steven Spielberg, que será el productor de esta nueva versión junto al estudio Amblin Entertainment. Dirige Blitz Bazawule (codirector del Black is King de Beyoncé) y Oprah Winfrey también figura como productora.