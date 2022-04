¿Fue ‘Titane’ un espejismo?: La presencia femenina en Cannes 2022 es menor que la del año pasado

Ayer se anunció la programación de Cannes 2022, a celebrarse entre el 17 y el 28 de mayo. Según desfilaban títulos quedaba claro que, pese a las filtraciones, David Lynch no tenía película que presentar, con el consiguiente enfado de la cinefilia. La decepción quedó sensiblemente paliada por la potencia de la Sección Oficial, ya que entre las películas que competirían por la Palma de Oro encontrábamos los nuevos trabajos de cineastas tan prestigiosos como Kelly Reichardt, Arnaud Desplechin, los hermanos Dardenne, Claire Denis, James Gray, Hirokazu Kore-eda, Ruben Östlung, Park Chan-wook o, claro, el esperadísimo David Cronenberg, que coincidiendo con su presencia confirmada en el festival lanzó el tráiler de su regreso al cine tras ocho años: Crimes of the Future, protagonizada por Léa Seydoux, Viggo Mortensen y Kristen Stewart.

No obstante, a medida que se iba analizando el listado de nombres pronto destacaron dos circunstancias menos afortunadas: por un lado, en dicha Sección Oficial no había ni un solo film de habla hispana. Y, por otro, como señala IndieWire, la cantidad de mujeres tras de las cámaras había disminuido frente al Festival de Cannes de 2021, siendo solo tres: Reichardt con Showing Up, Denis con Stars at Noon y Valeria Bruno Tedeschi con Les amandiers. Para colmo, todas ellas son viejas conocidas del certamen. Esta es la primera vez que Reichardt presenta película en la Sección Oficial, pero no deja de ser una de las directoras más conocidas del panorama internacional. Por otro lado, Denis ya compitió en 1988 con Chocolat y Bruno Tedeschi lo hizo con Un castillo en Italia en 2013.

En una entrevista previa, el delegado del certamen Thierry Frémaux anunció que habría “una mayor presencia de mujeres”, pero vista la programación no parece ser así: de las 18 películas que concursan en Sección Oficial solo tres están dirigidas por mujeres, lo que supone un 16.6% en proporción: el mismo baremo que el año pasado, solo que en este caso hubo cuatro mujeres y el Festival hizo historia al concederle la Palma de Oro por primera vez a una mujer tras el triunfo de Jane Campion por El piano. Julia Ducournau ganó, en efecto, con Titane, prometiendo un panorama más acogedor para las mujeres de cara a próximas ediciones mientras, alrededor del mundo, los grandes festivales y convocatorias de premios también distinguían a las directoras con grandes honores.

No hay más que recordar que, rodeando a Ducournau, hemos tenido a Audrey Diwan por El acontecimiento ganando en Venecia, a Alina Grigore por Blue Moon en San Sebastián, y más recientemente Carla Simón por Alcarràs en Berlín. Esto solo dentro del ámbito europeo, ya que en las dos últimas competiciones por el Oscar Chloé Zhao ha ganado Mejor película y dirección por Nomadland, mientras Sian Heder obtenía hace escasas semanas Mejor película por CODA y la citada Campion era distinguida a Mejor dirección por El poder del perro. El escenario global parece respaldar un cambio de paradigma, y por eso la Sección Oficial del inminente Festival de Cannes se antoja tan insuficiente.

Ya en 2020, en torno a la edición de Cannes que no llegó a celebrarse por culpa de la pandemia, Frémaux prometía un “cambio significativo”. Más allá de la victoria de Ducournau, esto tampoco ha llegado a garantizar una Sección Oficial más paritaria, pues nunca ha habido más de cuatro mujeres compitiendo por la Palma de Oro en la trayectoria del Festival. Fue en 2011 cuando nos topamos por primera vez con este número de directoras, para que al año siguiente no hubiera ninguna. Luego entre 2016 y 2018 tuvimos tres, en 2019 hubo cuatro otra vez, y en 2021 Ducournau compartió sección con Catherine Corsini, Mia Hansen-Løve e Ildikó Enyedi: cuatro películas de 24.

Hay que señalar que esto es exclusivo de la Sección Oficial. Pero en otras categorías como Cannes Premiere o las Proyecciones especiales/Fuera de concurso no hay ninguna mujer, y solo cambia un poco la cosa (al margen de las selecciones de la Semana de la Crítica y la Quincena de Realizadores) en lo relativo a Un Certain Regard. Aquí encontramos 6 mujeres en 15 títulos presentados: un 40% donde destacan Les Pires de Lise Akoka y Romane Gueret, Beast de Riley Keough y Ginna Gammell o The Silent Twins de Agnieszka Smoczynska. La conclusión, pese a estos matices, es que este año hay menos posibilidades de que una mujer repita el triunfo de Ducournau y Campion. ¿Se rompió la racha?

