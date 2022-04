Cronenberg, Gray, Denis: Cannes 2022 desvela las películas que competirán por la Palma de Oro

En la mañana de este 14 de abril Thierry Frémaux, delegado general del Festival de Cannes, y el presidente del certamen Pierre Lescure han congregado a los medios para desvelar las películas que se proyectarán durante la 75 edición. Su programación ha sido la comidilla de las redes sociales en los últimos días a cuenta de un insistente rumor que apuntaba a que un cineasta tan totémico como David Lynch iba a contar en ella con una película secreta. Finalmente, y tal y como el propio director de Mulholland Drive aseveró, no será así, pero igualmente los títulos revelados cuentan con el suficiente atractivo para tener a la cinefilia contenta. Gracias, sobre todo, a la presencia de directores prestigiosos y conocidos, que refrendan el potencial de esta nueva Sección Oficial.

El Festival de Cannes 2022 se celebrará del 17 de mayo al 28 de mayo, y como ya se había venido insinuando proyectará fuera de concurso películas tan esperadas como Top Gun: Maverick, Elvis de Baz Luhrmann o Three Thousand Years of Longing de George Miller (no así Lightyear de Pixar, aunque tal fuera el rumor en semanas previas). El certamen será inaugurado con Z de Michel Hazanavicious (The Artist), y en cuanto a las películas que competirán por la Palma de Oro encontramos los nuevos trabajos de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, Claire Denis, Kelly Reichardt, Arnaud Desplechin, Hirokazu Kore-eda, Park Chan-wook o Ruben Östlund. También James Gray, que incurrirá en el festival con Armageddon Time, su particular ejercicio de autoficción.

Pero, sin duda, el titular le pertenece a David Cronenberg, cineasta legendario que no estrenaba película desde 2014, cuando presentó Maps to the Stars. Crimes of the Future es un film de ciencia ficción que protagonizan Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart, y que a buen seguro (como es habitual en este director canadiense) dará mucho que hablar. Puedes ver los títulos de cada sección bajo estas líneas.

Sección Oficial

Crimes of the future de David Cronenberg

Holy Spider de Ali Abbasi

Les amandiers de Valeria Bruni Tedeschi

Tori et Lokita de Jean-Pierre y Luc Dardenne

Stars at noon de Claire Denis

Frère et soeur de Arnaud Desplechin

Close de Lukas Dhont

Armageddon Time de James Gray

Broker de Hirokazu Kore-eda

Nostalgia de Mario Martone

RMN de Cristian Mungiu

Triangle of Sadness de Ruben Östlund

Decision to leave de Park Chan-wook

Showing up de Kelly Reichardt

Leila’s Brothers de Saeed Roustaee

Boy from heaven de Tarik Saleh

Zhena Chaikovskogo de Kirill Serebrennikov

Hi-Han de Jerzy Skolimowski

Un certain regard

Les pires de Lise Akoka

Kurak günler de Emin Alper

Beast de Riley Keough y Gina Gammell

Metronom de Alexandru Belc

Retour à Séoul de Davy Chou

Sick of myself de Kristoffer Borgli

Rodéo de Lola Quivoron

Joyland de Saim Sadiq

The stranger de Thomas M. Wright

The silent twins de Agnieszka Smocynska

Cannes Premiere

Nos frangins de Rachid Bouchareb

Esterno Notte de Marco Bellocchio

Dodo de Panos H. Koutras

Irma Vep de Olivier Assayas

Fuera de concurso

Z (Comme Z) de Michel Hazanvicious (inauguración)

Three Thousand Years of Longing de George Miller

Top Gun: Maverick de Joseph Kosinksi

Elvis de Baz Luhrmann

Novembre de Cédric Jimenez

Mascarade de Nicolas Bedos

Proyección especial

All that breathes de Shaunak Sen

The Natural History of Destruction de Sergei Loznitsa

Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind de Ethan Coen

Proyección de medianoche

Hunt de Lee Jung-jae

Moonage Daydream de Brett Morgen

Fumer fait tousser de Quentin Dupieux

