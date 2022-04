David Lynch: "No voy a estrenar una nueva película en Cannes"

Con David Lynch, las cosas nunca son lo que parecen. Después de que Variety asegurase ayer, citando "dos fuentes bien informadas", que el autor de Twin Peaks tenía preparado un estreno sorpresa en Cannes 2022, él mismo ha desmentido esa afirmación en una entrevista con Entertainment Weekly (vía Deadline).

Lynch, eso sí, ha formulado dicha negativa de una forma lo bastante laberíntica como para darles a sus fans materia con la que especular durante años. O hasta que llegue Cannes y averigüemos de una vez el sentido detrás de sus palabras.

"No voy a estrenar ninguna película", afirmó. "Eso es totalmente un rumor. Así que ya sabes. No va a pasar. No tengo ningún proyecto. No tengo nada en Cannes. Es una lástima. Se ha liado una que la gente ha pensado: 'oh, eso estaría bien'. Pero hay algo nuevo, pero no es mío. No sé de quién es".

Por si no ha quedado lo bastante claro, Lynch prosigue: "Dicen que hay algo nuevo en Cannes y no dicen de quién es, y alguna gente se ha pensado que era mi película, pero no lo es. Así que toca esperar y ver de quién es". Lynch señala, a continuación, que sus actividades actuales consisten en pintar, esculpir y supervisar la remasterización de Carretera perdida.

Ahora bien: todo lo anterior no quita que sus palabras puedan interpretarse como un elaborado trolleo. Por ejemplo, cuando afirma que no va a estrenar ninguna película, puede recordarse que los rumores no apuntaban necesariamente a un filme sino a esa presunta serie que prepara para Netflix y cuyo título sería Unrecorded Night.

Ya sean de buena fe, ya sean parte de un plan para quedarse con nosotros, las palabras de Lynch pueden suponer un chasco importante. La idea de ver su nuevo trabajo en Cannes (donde se estrenarán nuevas películas de David Cronenberg y George Miller, entre otros ilustres) le ha puesto los dientes largos a más de uno.