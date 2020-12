¿Fue la bronca de Tom Cruise un truco publicitario?

“No creo que fuera una reacción exagerada”,opinaba George Clooney acerca de los gritos que dirigió Tom Cruise a unos miembros del equipo de Misión Imposible 7. El motivo de la bronca era que estos empleados habían infringido los protocolos anti-COVID, provocando que el actor y productor perdiera los estribos ante la perspectiva de que el rodaje volviera a ser pausado, con las consecuencias derivadas para trabajadores e industria. Clooney, durante la promoción de Cielo de medianoche, justificaba el enfado de Cruise, representando lo que parece ser el sentir general de Hollywood: no fueron los mejores modales, pero el protagonista de Misión Imposible llevaba razón.

Días después de que se filtrara el audio de esta bronca supimos que cinco miembros del equipo habían abandonado el rodaje de la película de Christopher McQuarrie, achacando su decisión a un ambiente de trabajo demasiado tenso. Algo que no ha disuadido a Leah Remini, por su parte, de alzar la voz discordante y cuestionar los motivos de Cruise para marcarse ese discurso. “Estamos creando miles de empleos, cabrones”, se le escuchó gritar a la estrella en lo que, según la documentalista, obedecía a un “arrebato psicótico” no exento de cálculo, como ha defendido en una carta abierta publicada por The Underground Bunker.

Remini formó parte hace años de la Iglesia de la Cienciología, organismo al que pertenece Cruise y ha influenciado buena parte de su carrera. No es la primera vez, pues, que ambos se enfrentan, ya que a su salida Remini publicó un libro describiendo los abusos de la Cienciología y en 2016 llegó a poner en pie todo un documental, Leah Remini y la cienciología. Según ella, Cruise es “un dictador abusivo, tal y como le enseñó a ser su gurú David Miscavige”, siendo Miscavige el líder de la iglesia de Cruise. La documentalista ganadora de un Emmy cree, por tanto, que todo forma parte de una cuidadosa performance para pulir la imagen de la estrella.

“A Tom no le importan las familias de su equipo, es todo por la publicidad. Tom no cree en valores familiares”, defendía en su carta. “Me parece increíble que la gente se lo esté tragando. Apostaría a que Tom se escribió a sí mismo el discurso y su asistente de la Cienciología le grabó para luego colgarlo en Internet. Escuchar a un actor rico con muchísimo poder dirigirse al equipo de esta forma es una señal de debilidad y de persona con graves problemas”. Remini cree, asimismo, que el ego de Cruise y su autoconsideración de “salvador de la industria” han motivado esta jugarreta.

¿Viejas rencillas?

“Tom parece creer que Hollywood es incapaz de hacer películas sin su ayuda”, prosigue Remini. “Decir esto da pie a pensar en Tom como esa figura celestial que él cree que es, y que la Cienciología le ha dicho que es. La realidad es que cualquiera que trabaje en Hollywood está lidiando con estrictas medidas antiCovid. Cualquiera que trabaje lo sabe. Tom Cruise no está dictando cómo se hacen las películas, aunque así lo crea”, concluye.

Los protocolos de prevención contra el coronavirus, impulsados por gente como Steven Soderbergh, se han convertido en un estándar para Hollywood (y para el resto de producciones a lo largo del mundo), aunque el comportamiento de Cruise los ha visibilizado como algo omnipresente y que está afectando enormemente a cómo se hacen las películas. Sea un truco publicitario o no, la propia Iglesia de la Cienciología no ha tardado en contestar a su exmiembro, mediante otra carta publicada en The Wrap.

“La iglesia de la Cienciología ha hecho más que cualquier otra institución religiosa por promover prevención contra el COVID-19, a lo largo de EE.UU. y del mundo”, defiende. “Mucho antes de las indicaciones de ‘quédate en casa’, la Iglesia tomó decisiones drásticas para prevenir la expansión del virus (...) Remini es una fuente poco fiable que ataca a la Cienciología por publicidad y dinero, como ella misma ha admitido en otras ocasiones”.