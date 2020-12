“No fue una reacción exagerada”: George Clooney comprende el enfado de Tom Cruise

Tom Cruise no es solo la gran estrella de la saga Misión imposible. También es su productor y principal impulsor, de forma que está entre sus responsabilidades que el rodaje de su séptima entrega cumpla los protocolos sanitarios. Esta presión fue lo que derivó en un ataque de ira para con sus trabajadores que ha circulado por las redes sociales en los últimos días, y que asimismo ha impulsado un debate: ¿fue ético que Cruise reaccionara de esta forma? ¿El hecho de que determinados trabajadores infringieran las normas y pusieran en peligro la producción justificaba que Cruise les dedicara unos exabruptos de este cariz?

Por supuesto, dentro de un Hollywood que cada día ha de lidiar con estas circunstancias, los posicionamientos a favor o en contra no iban a faltar. Y, en lo que respecta a George Clooney (actor, director y productor), parece que encontramos una total comprensión por su parte. “No fue una reacción exagerada porque es un problema”, ha declarado según se hacen eco medios como Comic Book. “Tienes una responsabilidad sobre todos los demás y, si la producción se cae, mucha gente pierde su trabajo. Hay que entender eso y ser responsable”.

A Clooney, que se encuentra en plena gira promocional de Cielo de medianoche (y habló recientemente con este medio) no le cuesta ponerse en el lugar de Cruise. Pese a todo, es consciente de lo peliagudo del asunto, y comprende que haya quien critique que la estrella de Misión imposible se haya excedido en su modo de llevar la situación. “Estás en una posición de poder y es difícil, ¿verdad?”, añade, muy diplomático, y no se llega a manifestar en torno a las formas del actor. “No sé si lo hubiera hecho personalmente, pero no conozco todas las circunstancias”, concluye a partir de la incógnita de si los trabajadores amonestados ya habían incurrido antes en prácticas similares.

Clooney dirige y protagoniza Cielo de medianoche, que se estrena este 23 de diciembre en Netflix. En lo que respecta a Cruise, el plan es que Misión imposible 7 se estrene el 19 de noviembre del año que viene, antecediendo una nueva entrega dirigida igualmente por Christopher McQuarrie que también se estaría rodando ahora de forma simultánea.