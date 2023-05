El próximo 26 de octubre, el filme de terror Five Nights At Freddy llegará de manera simultánea al streaming y la cartelera, de la mano de Peacock y Universal Pictures. El filme producido por Blumhouse, detrás de la creación de universos como Insidious, Expediente Warren o M3GAN, adapta el exitoso videojuego que ya cuenta con multitud de secuelas y cuya versión cinematográfica ya había pasado por las manos de Gil Kenan, el director de la nueva Poltergeist.

Estos días el filme estrenaba su primer tráiler que nos lleva a una pizzería, que deberá hacer frente al ataque de los diferentes muñecos animatrónicos de un parque de atracciones. Una serie de robots creados por Jim Henson’s Creature Shop.

'Five Nights At Freddy': sinopsis

¿Podrán los protagonistas del nuevo filme de la cineasta Emma Tammi (Into de Dark, El viento) sobrevivir cinco noches? Five Nights At Freddy narra la historia de un guardia de seguridad en problemas en su primer día trabajando en el Freddy Fazbear’s Pizza. Un turno nocturno que se dará cuenta que no es tan fácil como se lo habían pintado, mientras los osos robot harán que viva algunas de las peores experiencias de su vida.

La directora del filme firma el guion junto a Scott Cawthon, creador del videojuego, y Seth Cuddeback, quien coescribía anteriormente los libretos de los cortometrajes Five Nights at Freddy's: Cold Storage, Five Nights at Freddy's: Don't Cry y Five Nights at Freddy's: Cold Storage.

'Five Nights At Freddy': fecha de estreno

A la espera de una confirmación sobre el estreno de la película en España, su distribución por parte de Universal asegura su lanzamiento en nuestro país, que también podría llegar en torno a la festividad de Halloween como en EE UU.

'Five Nights At Freddy': tráiler

'Five Nights At Freddy': reparto

Josh Hutcherson, el actor conocido por sus papeles en la franquicia Los juegos del hambre o su trabajo en Zathura: Una aventura espacial, será quien interprete el papel protagonista de Five Nights At Freddy. Un intérprete que estará acompañado de un reparto compuesto de caras conocidas como las de Matthew Lillard (Scream. Vigila quién llama), Elizabeth Lail (Countdown: La hora de tu muerte) y Mary Stuart Masterson (Daniel no es real).

Un título de terror que también contará con especialistas y actores del cine de terror de la talla de Jess Weiss (Las brujas de Mayfair, de Anne Rice), Jade Kindar-Martin (Entrevista con el vampiro) o Theodus Crane (The Walking Dead).

'Five Nights At Freddy': póster y primeras imágenes

First look at the ‘FIVE NIGHTS AT FREDDYS’ movie.



In theaters on October 27. pic.twitter.com/FHxxFT8Ddh — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 17, 2023

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.