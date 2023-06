De los videojuegos al cine, tráiler de los terroríficos animatrónicos de 'Five Nights at Freddy’s'

"Unos niños desaparecieron en los 80. La policía registró hasta el último rincón, pero no los encontraron. Por eso cerraron la pizzeria", le explica una policía (Elizabeth Lail) a un atormentado guardia de seguridad que ha aceptado un trabajo en el turno de noche del citado local, Freddy Fazbear's Pizza, en el primer tráiler oficial de la adaptación de la franquicia de videojuegos Five Nights at Freddy's creada por Scott Cawthon.

Con esta inquietante premisa, la pesadilla está servida en una película que, a juzgar por las imágenes, también por el avance difundido hace un mes, intenta ser fidedigna al espíritu y atmósfera de los videojuegos originales. Su protagonista es Mike Schmidt, interpretado por Josh Hutcherson, conocido sobre todo por su personaje de Josh Hutcherson en la saga Los juegos del hambre, y que ha aceptado el empleo acompañado de su hija (Piper Rubio).

Schmidt no tardará en temer que los fantasmas de los niños desaparecidos hayan poseído cinco siniestros robots gigantes (Freddy Fazbear, Bonnie, Chica y Foxy), decididos a "juguetear" con cualquiera que se interponga en su camino a partir de medianoche. Tampoco faltará el personaje de William Afton (Matthew Lillard), conocido por los fans y seguidores de los videojuegos por ser el principal villano de la historia, un asesino en serie.

Con la compañía Blumhouse en la producción, la adaptación ha sido dirigida por Emma Tammi, de El viento y también realizadora de dos episodios de la serie Into The Dark, y los terroríficos animatrónicos del título han sido creados por Jim Henson’s Creature Shop.

En Estados Unidos tiene previsto estrenarse en fechas próximas a Halloween, el 27 de octubre, en cines y en la plataforma Peacock. En España nos llegará primero exclusivamente en cines el 3 de noviembre distribuida por Universal.

