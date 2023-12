La filtración masiva de spoilers de 'Deadpool 3' enfurece a Ryan Reynolds

Los spoilers no son precisamente muy agradables para los que quieren ver sus películas y series favoritas sin saber nada de lo que pueda ocurrir en ellas. Sin embargo, aunque no suelan ser bien recibidos por la mayoría del público, muchas personas se dedican a realizar filtraciones o adelantar acontecimientos, y otras tantas disfrutan enterándose de estos asuntos antes de verlos en la pantalla.

Sobrevivir a los spoilers se ha vuelto una tarea nada sencilla en la actualidad. En internet está todo, y sabemos que hay gente a la que le gusta destripar las sorpresas al resto. También existen aquellos que logran filtrar imágenes de rodajes para adelantar algo sobre lo que se verá en la serie o película de turno. Pero no a todo el mundo le hace gracia este tipo de avances extraoficiales, y Ryan Reynolds lo ha dejado claro.

El actor utilizó su cuenta de Instagram para pedir a sus seguidores que no compartan ningún spoiler sobre Deadpool 3, la película que se encuentra grabando actualmente en la que vuelve a interpretar al superhéroe más gamberro de Marvel. Subió un mensaje a sus historias que posteriormente fue compartido por Hugh Jackman, quien también aparecerá en el largometraje como Lobezno.

Ryan Reynolds pidió en Instagram el cese de los spoilers sobre Deadpool 3. Instagram

"Las sorpresas son parte de la magia del cine. Es importante para nosotros grabar Deadpool en entornos naturales y usando efectos prácticos al contrario de lo que haríamos digitalmente en un estudio. Las cámaras siguen filtrando cosas y creando una situación difícil para todos", escribió el intérprete.

Reynolds continuó su mensaje dirigiéndose a los medios de comunicación: "Espero que las páginas web y otros canales se reserven el compartir estas imágenes antes de que estén listas. La película está hecha para el disfrute de la audiencia y nuestra mayor esperanza es preservar lo máximo posible de esa magia para el resultado final en la gran pantalla".

"Parte del motivo por el que la gente comparte spoilers es porque están emocionados. Me doy cuenta de que estos no son problemas del mundo real y están definitivamente en la lista de 'buenos problemas'. Me encanta hacer esta película", finalizó el actor en tono conciliador. Ya sabes, si quieres disfrutar plenamente de Deadpool 3 o cualquier otra película, haz caso a Ryan Reynolds y evita ver con tus propios ojos o compartir este tipo de filtraciones.

