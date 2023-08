Festival de Venecia 2023: películas destacadas, cine español e invitados estrella

Siguiendo con la fórmula que mejores resultados le ha dado en los últimos años, el Festival de Venecia presenta un atractivo catálogo de propuestas de autor junto a la obra de nuevos talentos, pero aliado con una potente selección de producciones estadounidenses tan deslumbrantes a priori como mediáticas en un año condicionado por la huelga de guionistas y actores que sacude Hollywood.

Esta edición, la número 80, abrirá el telón el miércoles 30 de agosto y no lo bajará hasta el sábado 9 de septiembre. La película elegida para la clausura es La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona. Y para la inauguración Comandante dirigida por Edoardo De Angeli en sustitución de la inicialmente prevista Challengers de Luca Guadagnino y protagonizada por una Zendaya que, a causa de la huelga, no podría haber estado presente en la Mostra.

Protagonizada por Pierfrancesco Favino, Comandante sumergirá a los espectadores durante dos horas y media en una aventura bélica de la Segunda Guerra Mundial, con el oficial al mando de un submarino italiano que, en octubre de 1940, y desobedeciendo las órdenes, decidió salvar la vida de los náufragos a la deriva de un vapor mercante belga hundido en la contienda.

Además de los invitados y películas del certamen veneciano, el foco de atención también estará puesto en la polémica que pueda generar la presencia de Woody Allen con Golpe de suerte y Roman Polanski con The Palace, fuera de la competición oficial, y Luc Besson con Dogman. Cineastas sobre los que habían recaído acusaciones de abusos sexuales y violación.

"Luc Besson ha sido recientemente absuelto de todas las acusaciones. Woody Allen pasó por los tribunales a finales de los noventa y fue absuelto. No veo dónde está el problema”, respondió el director artístico del festival, Alberto Barbera, sobre la controversia generada. En cuanto a Polanski valoró que "Han pasado 60 años. Polanski ha admitido su responsabilidad. Ha pedido perdón. Ha sido perdonado por la víctima. La víctima ha pedido que se ponga fin al asunto."

23 películas a por el León de Oro

En la sección oficial a competición por el máximo galardón, sin representación española y con un jurado presidido por el director Damien Chazelle, destacan por número las producciones italianas y estadounidenses, con siete y seis películas respectivamente (sumando las coproducciones). Son, por parte italiana, el filme de apertura Comandante, junto a Enea de Pietro Castellitto, Finalmente l’alba de Saverio Costanzo, Lubo de Giorgio Diritti, Io Capitano de Matteo Garrone y Adagio de Stefano Sollima. Además de Priscilla, coproducción precisamente entre Italia y Estados Unidos dirigida por Sofia Coppola.

'Adaggio' de Stefano Sollima Vision Distribution

Y en cuanto a producciones norteamericanas, añadir el biopic Maestro centrado en la figura del compositor Leonard Bernstein y dirigido y protagonizado por Bradley Cooper, el también biopic Ferrari del incombustible Michael Mann, Origin de Ava DuVernay, El asesino de David Fincher y la coproducción Memory del mexicano Michel Franco.

La lista de candidatas al León de Oro se completa con The Promised Land del danés Nikolaj Arcel, Dogman de Luc Besson, Le Bête de Bertrand Bonello, Hors-Saison de Stéphane Brizé, Evil Does Not Exist (Aku wa sonzai shinai) de Ryûsuke Hamaguchi, The Green Border de Agnieszka Holland, The Theory of Everything del alemán Timm Kröger, Pobres criaturas de Yorgos Lanthimos, El conde del chileno Pablo Larrain, Holly del belga Fien Torch y la polaca Kobieta Z... Woman Of de Malgorzata Szumowska y Michal Englert.

La atractiva propuesta fuera de la competición oficial

Además de las citadas películas de Woody Allen (en una coproducción entre Francia y Reino Unido) y Polanski, fuera de competición hay títulos muy esperados como Hit Man de Richard Linklater o The Caine Mutiny Court-Martial del recientemente fallecido William Friedkin, director de El exorcista y French Connection.

'The Caine Mutiny Court Trial' de William Friedkin Selsed House

También la nueva obra de la veterana directora y guionista italiana Liliana Cavani con L’Ordine del Tempo, el iconoclasta Quentin Dupieux con DAAAAAALI!, el francés Cédric Kahn con Making of, el californiano Harmony Korine dispuesto a sorprender de nuevo con Aggro Dr1ft o el mediometraje de 39 minutos de Wes Anderson La maravillosa historia de Henry Sugar.

En la sección Horizontes se han incluido títulos como Shadow of Fire (Hokage) del japonés Shinya Tsukamoto y que en la edición de 2014 sorprendió con la cruda historia bélica de Fires on the Plain (Nobi); o Day of the Fight de Jack Huston y protagonizada por Michael C. Pitt, Joe Pesci y Ron Perlman. Y en Horizontes Extra, Gasoline Rainbow de Bill Ross y Turner Ross siguiendo la pista de cinco adolescentes de una pequeña localidad de Oregón.

También habrá espacio para la presentación de series (D’argent et de sang y I Know Your Soul), y documentales. Por ejemplo con Ryuichi Sakamoto - Opus de Neo Sora o Menus Plaisirs - Les Troisgros de Frederik Wiseman, la crónica del día a día de los propietarios y empleados de un restaurante con tres estrellas Michelín.

La representación española

Llegamos a otro de los platos fuertes de esta edición, la gala de clausura con sello español. El barcelonés Juan Antonio Bayona con la coproducción con Uruguay y Chile La sociedad de la nieve que recrea el conocido caso real acontecido en 1972 con los supervivientes de un equipo de Rugby del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, estrellado en los Andes, y su lucha por la supervivencia, y que incluyó el tener que recurrir al canibalismo para poder alimentarse.

'La sociedad de la nieve' Netflix

Una producción Netflix con un reparto nutrido sobre todo de jóvenes actores argentinos y uruguayos. Y una historia llevada al cine antes con 'Viven! de Frank Marshall en 1993, y en 1976 con Los supervivientes de los Andes del mexicano René Cardona.

Además, el corto Aitana dirigido por Marina Alberti en Horizontes, Sobre todo de noche, ópera prima de Víctor Iriarte, un drama sobre la maternidad que se podrá ver en la sección paralela Jornadas de los Autores, una proyección especial de la versión íntegra del documental Frente a Guernica de Yervant Gianikian y Angela Ricci Lucchi, supervisada por el Museo Reina Sofía, y la versión restaurada de La caza de Carlos Saura en Clásicos.

Pero, aunque no sea en producciones españolas, nuestra representación no termina aquí. Recordemos que Penélope Cruz es la principal protagonista femenina de Ferrari de Michael Mann, y que Jordi Mollà es el coprotagonista del thriller experimental Aggro Dr1f de Harmony Korine.

Homenajeados e invitados estrella

El director neoyorquino Wes Anderson será reconocido con el Cartier Glory to the Filmmaker Award, premio a la originalidad y que antes han recogido cineastas como Ridley Scott, Agnès Varda o Spike Lee. La entrega del galardón será el viernes 1 de septiembre, e incluirá la proyección del corto La maravillosa historia de Henry Sugar, basado en un cuento de Roahl Dahl y que se estrenará en Netflix el 27 de septiembre. También serán reconocidos con el León de Oro honorífico por su trayectoria la veterana cineasta italiana Liliana Cavani (Portero de noche) y el actor hongkonés Tony Leung, reconocido internacionalmente por títulos como Deseando amar, Hero, The Grandmaster o Deseo, peligro.

Wes Anderson en la presentación de 'Asteroid City' Getty Images

La huelga de actores y guionistas de Hollywood limitará ostensiblemente la presencia de grandes estrellas de Hollywood en la alfombra roja de Venecia. Sin embargo, sí que tendrían manga ancha para poder estar allí intérpretes de películas independientes, no vinculadas a las majors con las que están en conflicto.

Por ello, Jessica Chastain y Peter Sarsgaard podrían estar en la ciudad de los canales por Memory de Michel Franco, Lily James por la italiana Finalmente l’alba, Caleb Landry Jones por Dogman. Tal vez también Emma Stone, Mark Ruffalo o Willem Dafoe por Pobres criaturas, Adam Driver por Ferrari, Michael C. Pitt, Joe Pesci y Ron Perlman por Day of the Fight o Kiefer Sutherland por The Caine Mutiny Court-Martial.

'La bête' con Léa Seydoux y George MacKay Arte France Cinéma

También intérpretes españoles como Penélope Cruz por Ferrari (aunque la actriz ya estuvo en el certamen del pasado año) y Jordi Mollà por Aggro Dr1ft, o europeos caso de Mads Mikkelsen por The Promise Land, Léa Seydoux por La bête, Fanny Ardant y John Cleese por The Palace o los británicos Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Ben Kingsley y Dev Patel por La maravillosa historia de Henry Sugar.

Y difícilmente estarán Bradley Cooper y Carey Mulligan por Maestro, y Michael Fassbender o Tilda Swinton por El asesino (ambas producciones de Netflix).

Del jurado de la Sección oficial presidido por Damien Chazelle formarán parte la directora neozelandesa Jane Campion, la guionista y directora francesa Mia Hansen-Løve, el director y guionista irlandés Martin McDonagh (Almas en pena de Inisherin), el guionista y director argentino Santiago Mitre, el director, actor, compositor y productor italiano Gabriele Mainetti, el actor palestino Saleh Bakri, la actriz china Shu Qi y la directora y periodista estadounidense Laura Poitras.

