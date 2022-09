El cine se viste de gala en San Sebastián: películas destacadas e invitados de la 70ª edición

Donostia está preparada para alzar el telón de la 70ª edición del Zinemaldia, que empieza este viernes 16 y terminará el 24 de septiembre. Nueve jornadas para reencontrarse con el mejor el cine y en vivo y en directo con un buen número de estrellas y rostros conocidos. Una muestra es la actriz francesa Juliette Binoche a la que el festival ha dedicado este año su cartel oficial y al que acudirá, por cuarta vez en su historia, para recibir uno de los premios Donostia.

En cuanto al certamen, nada mejor que inaugurarlo con un estreno mundial. Será con la producción española Modelo 77 de Alberto Rodríguez con la que el director sevillano, autor de títulos como La isla mínima o El hombre de las mil caras, propone un drama carcelario ambientado en los años 70. Y para la clausura otra primicia, una trama detectivesca con reparto de lujo, Marlowe. Una coproducción entre Irlanda, Francia y España dirigida por Neil Jordan y protagonizada por Liam Neeson y Diane Kruger. Ambas forman parte de la sección oficial, pero fuera de competición.

La sección oficial

17 largometrajes son los seleccionados para optar al máximo galardón, la Concha de Oro, entre ellos las nuevas obras del francés Christophe Honoré con Le lycéen, el chileno Sebastián Lelio con The Wonder, el surcoreano Hong Sangsoo con Walk Up o los argentinos Manuel Abramovich con Pornomelancolía y Diego Lerman con El suplente.

La polémica la puede traer la proyección de Sparta del austríaco Ulrich Seidl, cuya presentación en el Festival de Toronto fue cancelada tras las acusaciones de explotación a menores rumanos durante su rodaje.

Cine español

En la pugna por la Concha de Oro habrá cuatro producciones españolas, Girasoles silvestres de Jaime Rosales sobre la relación de una joven madre soltera con un chico conflicto, La consagración de la primavera de Ricardo Franco en torno a la historia de dos jóvenes, La maternal de Pilar Palomero es la historia de una chica de 14 años también madre soltera, y Suro de Mikel Gurrea con una pareja que se plantea vivir en el bosque. "En los 11 años que llevo dirigiendo el festival nunca había visto una cosecha de cine español tan fuerte. De hecho, los festivales internacionales no paran de seleccionar películas españolas. Yo no recuerdo un año tan bueno”, ha asegurado José Luis Rebordinos, director del Festival.

En la sección oficial, pero fuera de concurso, sumar la presentación de la serie de televisión Apagón, en la que han participado varios cineastas de renombre, como Rodrigo Sorogoyen, Alberto Rodríguez o Isaki Lakuesta. Y en proyecciones especiales, el documental El sostre groc de Isabel Coixet que recoge los casos de abusos sexuales que sufrieron varias mujeres, entre 2001 y 2008, por parte de dos profesores en el Aula de Teatro de Lleida.

En cuanto a otras propuestas destacadas, en la sección Zabaltegi-Tabakalera se presentará Cérdita, ópera prima de Carlota Pereda; en el Velodrómo se proyectará Rainbow de Paco León y el documental Sintiéndolo mucho dedicado a Joaquín Sabina y realizado por Fernando León de Aranoa, y en la sección Made in Spain el también el documental Tequila. Sexo, drogas y Rock and roll de Álvaro Longoria sobre la legendaria banda de rock.

Las perlas

Otra de las secciones más esperadas es Perlak proyectando algunas de las películas que mayor expectación o mejores críticas han generado a su paso en otros certámenes. Es el caso de Corsage (La emperatriz rebelde) de Marie Kreutzer, Bardo de Alejandro González Iñárritu, No te preocupes querida de Olivia Wilde, Broker de Hirokazu Koreeda, L'innocent de Philippe Garrel, R.M.N. de Cristian Mungiu, Tori et Lokita de los hermanos Dardenne, Un beau matin de Mia Hansen-Løve, Pter Von Kant de François ozon o El triángulo de la tristeza del sueco Ruben Östlund, ganadora de la Palma de Oro en Cannes.

Y entre las producciones españolas presentadas en otros festivales, As bestas de Rodrigo Sorogoyen, En los márgenes de Juan Diego Botto, Los renglones torcidos de Dios de Oriol Paolo o Un año, una noche de Isaki Lacuesta.

Invitados estrella y premios Donostia

Los premios Donostia, que reconocen toda una trayectoria en el cine, se entregarán a Juliette Binoche (domingo 18) con la proyección de Avec amour et acharnement (Fuego, 2022) de Claire Denis, cuya primicia tuvo lugar en la Berlinale, y al director canadiense David Cronenberg (el miércoles 21) junto a un pase de Crímenes del futuro, presentada en Cannes y que en nuestros cines se estrenará el viernes 23.

En el desfile por la alfombra roja de estrellas y talentos confirmados estarán Penélope Cruz, Ricardo Darín, Vicky Krieps, Diane Kruger, Liam Neeson, Noémi Merlant, Nahuel Pérez Biscayart, Hannah Schygulla y Olivia Wilde.

También, entre los cineastas, han confirmado su presencia los Dardenne, Claire Denis, Louis Garrel, Christophe Honoré, Neil Jordan, Hirokazu Koreeda, Sebastián Lelio, Cristian Mungiu, François Ozon, Hong Sangsoo, Isabel Coixet o Ulrich Seidl.

ZINEMALDIA SE APUNTA AL THRILLER

Un matrimonio francés se instala en una aldea de la Galicia rural, pero su sueño de dedicarse a la cultura ecológica topará con los intereses de los vecinos de vender las tierras para crear un parque eólico. Rodrigo Sorogoyen nos sirve un drama y un tenso thriller para mantenernos en vilo pegados a la butaca (sección Perlak). Estreno: 11 de noviembre.

'Los renglones torcidos de Dios'

Alice (Bárbara Lennie) es una detective que ingresa en un centro psiquiátrico para investigar una extraña muerte. Pero, en un ambiente de enfermos mentales, su cordura también quedará en entredicho. Otro especialista en el thriller, Oriol Paulo, dirige esta adaptación de la novela de Torcuato Luca de Tena (Sección Perlak). Estreno: 7 de octubre.

'No te preocupes querida'

En los idílicos años 50, una esposa cree llevar una vida perfecta hasta que empieza a descubrir extraños detalles relacionados con el proyecto secreto en el que trabaja su marido y que podrían poner patas arriba su mundo. Dirigida por Olivia Wilde, un thriller psicológico con Florence Pugh y Harry Styles como pareja protagonista (Sección Perlak). Estreno: 23 de septiembre.

'The Wonder (El prodigio)'

Irlanda a mediados del siglo XIX. Una enfermera inglesa llega a un pequeño pueblo para comprobar qué hay de cierto en el caso de una niña que ha logrado sobrevivir durante meses sin comer. Indagando en el misterio de las "mujeres ayunadoras", dirige el chileno Sebastián Lelio (Una mujer fantástica) y también cuenta con Florence Pugh como protagonista (sección oficial). Estreno: Netflix (diciembre).

