San Sebastián 2022: estas son las películas que formarán parte de la Sección Oficial

El Festival de San Sebastián acaba de anunciar las películas que compondrán su sección más importante, la Sección Oficial. Para competir por la Concha de Oro estarán, además de los ya anunciados títulos españoles, los nuevos trabajos de cineastas como Manuel Abramovich, Christophe Honoré, Sebastián Lelio, Diego Lerman, Marco Martins, Laura Mora, Frelle Petersen, Hong Sang-soo, Ulrich Seidl o Petr Václav. Además, Marian Mathias y Genki Kawamura presentarán sus debuts en competición.

Hasta 16 títulos compondrán la Sección Oficial de la que será la 70ª edición del Festival de San Sebastián, que tendrá lugar del 16 al 24 de septiembre. Entre los doce nuevos filmes anunciados, sin duda destaca The Wonder, la nueva película de Sebastián Lelio (Una mujer fantástica) que contará con Florence Pugh como protagonista de este thriller psicológico ambientado en la Escocia del siglo XIX inspirado en el fenómeno de las chicas ayunadoras y que adapta la aclamada novela de Emma Donoghue.

El surcoreano Hong Sang-soo será otro de los grandes atractivos para los cinéfilos del festival. El autor de películas como Ahora sí, antes no o La cámara de Claire presentará su última obra, Walk Up, en la que un director de cine visita con la hija a la que lleva años sin ver un edificio propiedad de una diseñadora de interiores. Christopher Honoré, cineasta francés autor de Vivir deprisa, amar despacio o La belle personne, será otro de los grandes nombres con su película Winter Boy, sobre la historia de un adolescente que ve su vida hecha pedazos tras un grave suceso y que contará con Juliette Binoche en su reparto.

Además, el Festival de San Sebastián también ha anunciado la incorporación, aunque fuera de competición, del documental Tax me if you can, dirigido por Yannick Kergoat, el cual promete ser un divertido y lúdico documento en torno a la fuga de capitales. A continuación la lista completa de títulos de la Sección Oficial junto a las ya anunciadas películas españolas:

The Wonder, de Sebastián Lelio

​Walk Up, de Hong Sang-Soo

​Sparta, de Ulrich Seidl

​Runner, de Marian Mathias

​Forever, de Frelle Andersen

​Pornomelancolía, de Manuel Abramovich

​Los reyes del mundo, de Laura Mora

​Winter Boy, de Christopher Honoré

​Il Boemo, de Petr Václav

​A Hundred Flowers, de Genki Kawamura

​Provisional Figures, de Marco Martins

​El suplente, de Diego Lerman

La consagración de la primavera, de Fernando Franco

La maternal, de Pilar Palomero

Suro, de Mikel Gurrea

Girasoles Silvestres, de Jaime Rosales

