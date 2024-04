Festival de Cannes 2024: fechas, invitados y películas más esperadas para competir por la Palma de Oro

Lo más deslumbrante del cine mundial se concentra en el Festival de Cannes del 14 al 25 de mayo. La 77ª edición del certamen más importante del mundo reúne a las mayores estrellas del planeta con los autores más personales del cine de autor y las propuestas más atrevidas que marcarán el devenir del resto del año cinematográfico.

El próximo 11 de abril a las 11am, la presidenta Iris Knobloch y el director artístico Thierry Frémaux desvelarán en rueda de prensa los títulos de la selección oficial del festival: las películas que competirán por la Palma de Oro y las de las secciones paralelas como Un certain regard o Cannes Premiere.

De momento, sabemos que Furiosa: De la saga Mad Max será una de las proyecciones fuera de competición del festival. George Miller vuelve a la Croisette con Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth como protagonistas de la precuela spin-off de su aclamada Mad Max: Furia en la carretera, que ya se presentó fuera de competición en Cannes 2015.

Cannes 2024: fechas de celebración del festival

La 77ª edición del Festival de Cannes tendrá lugar del 14 al 25 de mayo en la localidad de la Costa Azul francesa.

Cannes 2024: jurados y sus integrantes

Greta Gerwig será la presidenta del Jurado de la competición oficial por la Palma de Oro. La cineasta estadounidense, que viene de la cresta del éxito con Barbie (2023) y está preparando su adaptación de Las crónicas de Narnia para Netflix, toma el relevo del sueco Ruben Östlund al frente del jurado de celebridades que decidirá el palmarés del festival.

En cuanto al resto de jurados, el canadiense Xavier Dolan será el presidente del de la sección Un certain regard. El belga Lukas Dhont (Close), el jurado encargado de entregar la Queer Palm; y, por último, el francés Nicolas Philibert (En el Adamant), el jurado encargado de entregar L'Oeil d'Or, el premio para los documentales.

Cannes 2024: película de inauguración

Le Deuxième Acte (The Second Act), la nueva película del ultraprolífico e imprevisible Quentin Dupieux, será la película inaugural de la 77ª edición del festival. Esta comedia surrealista dividida en cuatro partes y protagonizada por Léa Seydoux, Vincent Lindon y Louis Garrel se proyectará fuera de competición el 14 de mayo tras la gala inaugural.

Cannes 2024: películas más esperadas

Aunque hasta el 11 de abril no sabremos cuáles formarán parte de la programación de Cannes 2024, algunos de los títulos más deseados por la cinefilia mundial que podrían asomar en la Croisette son los nuevos trabajos de Yorgos Lanthimos (Kinds of Kindness), Francis Ford Coppola (Megalopolis), David Cronenberg (The Shrouds), Lucrecia Martel (Chocobar), Leos Carax (C'est pas moi), Audrey Diwan (Emmanuelle), Andrea Arnold (Bird), Luca Guadagnino (Queer) o Clint Eastwood (Juror #2), entre muchos otros.

