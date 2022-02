Fernando León de Aranoa comparte el Goya a mejor dirección con Javier Bardem: "Su presencia hace que las cosas florezcan"

Los premios Goya 2022 han estado muy divididos, y la categoría de mejor dirección ha sido probablemente una de las más disputadas. Finalmente, el codiciado galardón se lo ha llevado Fernando León de Aranoa, su séptimo cabezón, esta vez por El buen patrón.

La mejor dirección es para 'El buen patrón'



¡Así ha recogido el premio Fernando León de Aranoa!



El cineasta ha querido compartir el reconocimiento con sus compañeros nominados, así como con su equipo: "El principal desafío con esta película era no ya la excelencia sino encontrar el equilibrio entre el drama y el humor. Que este tono tan delicado llegue hasta el final, hasta la pantalla, que este en cada proceso. Por eso quiero compartir esto con mi equipo, por ayudarme a encontrar ese tono tan preciso".

En particular, ha querido dedicar el premio al reparto ("por haber sabido extraer los personajes de la página escrita") y a Bardem: "Trabajar con Javier es algo muy especial. Su presencia hace que las cosas florezcan, que las cosas sean mejores, y no me refiero solo al set de rodaje".

León de Aranoa se ha impuesto así a Manuel Martín Cuenca (La hija), Pedro Almodóvar (Madres paralelas) e Icíar Bollaín (Maixabel).

Mejor guion original

León de Aranoa se alzaba poco antes con otro Goya, el de mejor guion original. “La primera idea tiene como 11 o 12 años, en plena crisis económica", ha contado sobre el origen de El buen patrón: "En los años siguientes, las distintas reformas laborales que se aprobaron e hicieron tanto daño a los trabajadores me empujaron a escribir esta historia”.

“Con esto quiero decir que este momento es solo la foto final", ha añadido: "Los que hacemos películas somos corredores de fondo. Como decía José Luis Borau: 'Para hacer una película hay que estar enamorado”, ha concluido.

La gala de los Goya 2022 se celebra este año en Valencia como homenaje al Centenario de Luis García Berlanga. Durante la ceremonia, que cuenta con público en directo, se ha reunido lo mejor del cine español para, además de entregar los galardones en las diferentes categorías, homenajear la carrera profesional de José Sacristán, Goya de Honor, y entregar a Cate Blanchett el Goya Internacional.

