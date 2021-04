¿‘Fast & Furious’ con dinosaurios? Justin Lin no descarta un crossover con ‘Jurassic World’

El cielo es el límite. Pero en Fast & Furious, como pudimos confirmar en el tráiler de su novena entrega, ni siquiera eso. El coche cohete aparecido en el avance de Fast & Furious 9 no solo confirma que los rumores de que la franquicia llegaría al espacio eran ciertos, sino que el ansia de los responsables de la saga por superarse a sí mismos sigue intacto, hasta el punto de que haberle puesto las cosas bastante difíciles a la confirmada Fast & Furious 10. ¿Qué queda por hacer cuando tu familia rápida y furiosa ha llegado al espacio? ¿Viajes en el tiempo? ¿Superpoderes? Es una cuestión fascinante que ya ha dado con la mejor solución: dinosaurios.

Al fin y al cabo, Fast & Furious comparte hogar con la saga Jurassic World/Jurassic Park, siendo ambas las franquicias más exitosas de Universal. Posibilidades logísticas hay, y así le fue planteado a Justin Lin vía Screen Rant. Lin es el realizador insignia de la franquicia, pues dirigió la cuarta, quinta y sexta entregas y ahora ha vuelto tanto para Fast & Furious 9 como para la siguiente película, que está llamada a clausurar la saga. Sobre la idea de que el futuro inmediato de la marca incluya los dinosaurios de Jurassic World dice lo siguiente: “Nunca digo nunca porque parte de nuestra filosofía es evitar las etiquetas y no limitarnos”.

Michelle Rodriguez, intérprete de Letty en Fast & Furious, se ha mostrado algo más entusiasmada con la idea. “¡Que cuenten conmigo! Curiosamente hablamos de ello hace poco”, asegura. “Es que una vez que alcanzas tus límites no hay otro lugar al que ir; la única opción es cruzar marcas. Es lo que las grandes corporaciones hacen entre sí cuando crecen demasiado, ¿sabes a qué me refiero? Hay que unir marcas, apostar por la fusión. Lo único que puede obstaculizarlo son los abogados y los estudios, porque generalmente las marcas que quieres fusionar pertenecen a otra gente. ¿Pero si todos estamos en el mismo barco? No sé, solo digo que puede funcionar”.

Imaginarse a la familia de Dom Toretto con Chris Pratt y sus mascotas prehistóricas es un sueño húmedo solo a la altura de Godzilla pegándose contra King Kong, pero ya que el cine nos ha dado varias oportunidades de esto último (incluyendo una película reciente que ha sido un gran éxito en taquilla), ¿por qué no íbamos a poder disfrutar de él? La pelota está en tu tejado, Universal.

Tras varios aplazamientos, Fast & Furious 9 llegaría a los cines el 2 de julio incorporando a John Cena como villano y hermano reaparecido de Toretto. En lo que respecta a la saga Jurassic World, la tercera entrega se encuentra en preparación con el subtítulo Dominion, y llegaría en el verano de 2022.