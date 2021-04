‘Godzilla vs. Kong’ supera a ‘Tenet’ y se convierte en la película más taquillera de la pandemia en EE.UU.

El primer fin de semana con Godzilla vs. Kong en las carteleras de EE.UU. ya anticipó que las salas iban a recibir una buena cantidad de oxígeno en forma de monstruos pegándose. La culminación del MonsterVerse de Warner se convertía así en el mejor estreno desde el inicio de la pandemia dentro del país, y una semana después ha superado su propia marca para confirmarse como la película más taquillera en este margen de tiempo, destronando a Tenet. Según recogen medios como The Hollywood Reporter, este viernes Godzilla vs. Kong alcanzó los 60 millones de dólares, superando los 58.5 millones con los que se tuvo que conformar el film de Christopher Nolan.

Es cierto que Godzilla vs. Kong ha podido beneficiarse de una mejor tesitura que la que se encontró Tenet el año pasado (con un 94% de los cines abiertos, incluyendo mercados clave como Nueva York y Los Ángeles), pero su triunfo tiene un mérito extra ya que, a diferencia del film de Nolan, Godzilla vs. Kong ha estado disponible en HBO Max desde su lanzamiento. El público quería presenciar el enfrentamiento de estos dos colosos en la pantalla más grande posible, y no ha sido algo exclusivo de EE.UU. En España sigue ostentando el número 1 en la taquilla (aún sin superar la marca de Tenet), y se estima que al término de su andadura alcance los 400 millones de dólares en todo el mundo.

Esto supondría superar también al film de Nolan, que concluyó su trayectoria con 365, e igualar la marca del gran estreno inmediatamente previo a la pandemia, Bad Boys for Life. Por lo demás, parece improbable que Godzilla vs. Kong supere la barrera de los 1.000 millones de dólares salvo milagro, pero igualmente se trata de una buena noticia para un sector que no ha levantado cabeza desde el inicio de la crisis del coronavirus. Esperemos que las cifras del film de Adam Wingard insuflen algo de seguridad a las demás majors y dejen de aplazar estrenos: dinámica que han seguido desde que todo empezó y que han empujado a los exhibidores de cine a unas circunstancias muy precarias.