La familia de Halyna Hutchins demanda a Alec Baldwin por homicidio imprudente

La familia de Halyna Hutchins, directora de fotografía fallecida durante el rodaje de Rust en Nuevo México (EE.UU), demandó formalmente este martes al actor Alec Baldwin por homicidio imprudente.

La demanda se interpuso en el estado de Nuevo México contra Alec Baldwin y "otros responsables de la seguridad del set durante el rodaje", informó el abogado de la familia, Brian Panish, en una rueda de prensa desde la sede de su bufete en el centro de Los Ángeles.

La familia de Hutchins inició estas acciones legales basándose en una supuesta conducta negligente o imprudente de Baldwin junto con el equipo de producción y asistentes de dirección de Rust.

Baldwin es uno de los principales focos de la investigación que inspecciona las circunstancias de la producción de la película, no solo por haber sido quien disparó accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins provocando su muerte, sino también por su posición de productor del western.

El actor se encontraba en un ensayo de la grabación de la película en el rancho Bonanza Creek de Nuevo México cuando la pistola que creía que estaba cargada con balas de fogueo alcanzó tanto al director Joel Souza, hiriéndole, como a Hutchins.

La nueva demanda contra Baldwin

A través de esta demanda, la primera que emprenden desde que se produjera el trágico suceso el 25 de octubre de 2021 en el que Hutchins falleció presuntamente por un disparo accidental de Baldwin con un arma que no debería haber contenido munición real, solicitan una compensación por los daños ocasionados que tendrá que ser determinada en un juicio.

En su comparecencia ante los periodistas, Panish definió el comportamiento del actor y del resto de demandados como "imprudente", lo que condujo a una muerte "sin sentido y trágica".

Además, la firma de abogados Panish Shea difundió una presentación en 3D que incluía mensajes de texto y correos en los que el equipo de Rust aludía a la poca seguridad garantizada durante el rodaje.

Según Panish, se incumplieron hasta 15 protocolos para mantener la seguridad en el set de grabación, tales como que no había un profesional especialista en armas que controlara el uso del arma cuando Baldwin recibió el revólver de su primer asistente de dirección, David Halls, quien no estaba cualificado para manejar armamento, o que, al no haber ningún cristal protector entre en los actores y el equipo, estos hubieran llevado equipo de protección.

"Si hubieran seguido los protocolos, esto nunca hubiera sucedido", recalcó el abogado antes de incidir en que, aunque Baldwin es quien tiene "la mayor responsabilidad" por sostener el arma, "hay muchos culpables" involucrados.

La respuesta de los acusados

Pocas horas después de conocerse la presentación de esta nueva demanda, los abogados de Alec Baldwin y el resto de productores de Rust declararon ante los medios que "cualquier acusación de que Alec fuera imprudente es completamente falsa".

"Él [Baldwin], Halyna [Hutchins] y el resto del equipo confiaban en la afirmación de los dos profesionales responsables de comprobar la pistola diciendo que estaba descargada, por lo que no había posibilidad de un disparo, de fogueo o de otro tipo", recalcan en su declaración.

"Este protocolo ha funcionado en miles de rodajes, con millones de disparos, y nunca antes ha habido un incidente con balas reales hiriendo a nadie", concluyen. "Los actores deben poder confiar en los encargados de armamento y el departamento de réplicas, así como en los ayudantes de dirección, más que decidir por sí mismos cuando es seguro usar una pistola".

A día de hoy, el Departamento del Sheriff de Santa Fe, donde se está llevando a cabo la investigación sobre lo sucedido, no ha presentado ningún cargo sobre lo sucedido en el fatal incidente.