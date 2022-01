“Es pura mierda”: Alec Baldwin desmiente que no esté cooperando con la investigación por la muerte de Halyna Hutchins

El pasado 21 de octubre la industria del cine quedó conmocionada ante la muerte de Halyna Hutchins, disparada accidentalmente por Alec Baldwin durante el rodaje de Rust. Este western independiente a cargo de Joel Souza (que resultó herido durante el tiroteo) se estaba desarrollando en el rancho Bonanza Creek de Nuevo México, y la traumática muerte de la directora de fotografía ha precipitado un intenso debate sobre la presencia de armas de fuego en los sets de Hollywood paralelamente a una complicada investigación llevada a cabo por la policía de Santa Fe.

La investigación, por ahora, ha fijado como focos principales a la armera Hannah Gutierrez Reed, al ayudante de dirección Dave Halls y a, claro, el propio Baldwin. El actor ejercía también de productor de Rust (proyecto del que no han dejado de trascender graves detalles sobre la deficiente seguridad), y aparte de recibir varias denuncias por parte de allegados de Hutchins debe colaborar con las autoridades de cara a esclarecer qué ocurrió. Lo último que supimos al respecto fue que la oficina del sheriff había solicitado registrar el móvil de Baldwin, y la dificultad con la que esto se ha tramitado han propiciado ciertos rumores en redes, sobre que quizá el actor no estaba cooperando todo lo que debiera.

Desde el accidente, Baldwin ha sido muy vocal sobre su postura ante el caso. Se ha mostrado siempre dispuesto a colaborar, amén de conceder entrevistas (en la principal de ellas aseguró que “no había apretado el gatillo”) y publicar vídeos ocasionales donde seguía hablando del asunto. En el último de ellos, visto en Instagram, alude a estos rumores y asegura que está colaborando con la investigación. En efecto el asunto del móvil se está retrasando, pero el actor lo achaca a problemas logísticos derivados de que él vive en Nueva York, y no es tan fácil coordinarse con los investigadores de Santa Fe.

“Cualquier sugerencia de que no esté cumpliendo con las demandas u órdenes de registro sobre mi teléfono es pura mierda. Es una mentira”, declara Baldwin con firmeza. “Alguien de otro estado no puede venir a decirte ‘dame tu teléfono, dame esto, dame aquello’. No pueden hacer eso. Tienen que pasar por el estado en el que vives. Es un proceso que lleva tiempo”. Baldwin ha aprovechado para destacar cierto componente ideológico en estas supuestas habladurías.

Antes del tiroteo, Baldwin era partidario del control de armas en EE.UU., lo que le había despertado las antipatías de los sectores más conservadores de su país. Los mismos, al parecer, que están esparciendo el rumor de que Baldwin obstruye la labor de la justicia. “La mejor manera, la única manera, de honrar la muerte de Halyna Hutchins es averiguar la verdad. No me preocupa eso. Todo eso se va a resolver por sí mismo, independientemente de lo que digan los mentirosos de la ultraderecha”, concluye el actor. Puedes ver el vídeo bajo estas líneas.

