The Flash no ha sido el único film que ha pendido de un hilo a causa de Ezra Miller. Aunque desde luego sí que ha sido el que ha traído más de cabeza a los ejecutivos de Hollywood, pues en comparación Dalíland es un film de aspiraciones menores. Lo dirige Mary Harron, quien en su día adaptara a Bret Easton Ellis en American Psycho, y se articula como un biopic bastante libre en torno a la figura de Salvador Dalí.

Dalíland se proyectó en la clausura del Festival de Toronto, cuando Miller mostraba propósito de enmienda y volvían las esperanzas al seno de Warner de poder estrenar The Flash. Miller, que ha sido Flash desde Batman v Superman: El amanecer de la Justicia en DC, tuvo varios altercados tras abandonar el set, desde agresiones en Hawái hasta acusaciones de manipular a menores, investigadas por la policía.

Todo lo cual llevó a pensar que Warner se quedaría sin estrenar The Flash, mientras Harron no se llegaba a inquietar demasiado por el destino de Dalíland. Miller tiene un papel en este film tirando a secundario, pues encarna al pintor en su fase juvenil mientras que el grueso de la trama descansa sobre Ben Kingsley, el Dalí actual. Dalíland recorre los últimos años del matrimonio de este artista con Gala (Barbara Sukowa), cuando este empieza a resquebrajarse.

La película se ambienta en Nueva York y España durante la década de los 70, y todo está narrado a través de los ojos de James (Christopher Briney), el joven asistente de Dalí que le ayuda a preparar una gran exposición deseando hacerse un nombre en el mundo del arte. Miller se hace cargo, pues, de los flashbacks, aunque su comportamiento ha marcado inevitablemente el recorrido de Dalíland, viéndose obligada Harron a hablar del asunto cuando la película llegó a Toronto.

En cualquier caso, la crisis parece superada. Warner prepara el estreno de The Flash para este 16 de julio y Dalíland se estrenaría poco antes, el 9 de junio en cines seleccionados y en VOD (desconociéndose aún si llegará de algún modo a España). Además de los citados, la película de Harron tiene en el reparto a Andreja Pejic, Rupert Graves y Suki Waterhouse, a quien vimos recientemente en la serie de Daisy Jones & The Six.

Puedes ver el tráiler bajo estas líneas:

