Ezra Miller está albergando niños en una granja llena de armas y marihuana

Warner ha fijado el estreno de The Flash para el 23 de julio de 2023 tras múltiples retrasos y a la espera de que entonces se haya calmado la situación con Ezra Miller, pero de momento el plan no está saliendo bien. A cada día se conocen más detalles preocupantes de la vida del intérprete, que actualmente ha abandonado las redes sociales y está ilocalizable para la justicia mientras se van incorporando nuevas acusaciones a su historial. Lo último que supimos de él es que había estado manipulando a una menor de edad, y ahora Rolling Stone recoge en exclusiva que el protagonista de The Flash lleva meses alojando en su casa de Vermont a una madre de 25 años y a sus tres hijos pequeños, entre 1 y 5 años.

Dicha casa es, en realidad, una granja de cannabis sin licencia y está llena de armas de fuego: se han contado ocho en el salón, entre rifles y pistolas. Varias fuentes han expresado su preocupación en torno a la seguridad de los niños, expuestos a las armas y al humo por el consumo frecuente de la marihuana en ambientes mal ventilados, e incluso se ha hablado de una escena donde uno de ellos, el que tiene un año de edad, apareció con una bala metida en la boca. La familia vive en la casa de Miller desde abril, luego de que la madre conociera al intérprete en marzo y este supuestamente le ayudara a escapar de una relación abusiva, declarando después que el lugar ha sido “un refugio de curación para su familia”.

Quien ha dado la alarma es el padre de los niños, expresando su temor ante los medios sin aún haberse enfrentado directamente a Miller. “Estoy pasando por un infierno, tengo un mal presentimiento en el estómago. Quiero ir a buscar a mis hijos, ellos son todo mi mundo”, declara. La madre argumenta que Miller “tiene armas de fuego con fines de autodefensa y están guardadas en una parte de la casa a la que los niños nunca entran”. “Mis hijos son capaces de relajarse y curarse gracias a la seguridad y educación que Ezra les ha estado proporcionando”.

Rolling Stone ha tenido acceso a los mensajes intercambiados entre el padre de los niños y un asistente social de Vermont, que habría visitado la casa el 16 de mayo. Entonces este creyó que “los niños se veían bien” pero que “había mucho trabajo que hacer”. Solo es el enésimo terremoto en la convulsa vida privada de Miller, que luego de sufrir colapsos en el rodaje de The Flash protagonizó varios incidentes durante su estancia en Hawai. Ya ha sido arrestado en dos ocasiones, por alterar el orden público y asaltar una casa, y lidia tanto con órdenes de alejamiento como con requerimientos para que se presente ante la justicia.

