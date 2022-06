Después de Ezra Miller, ¿qué? Estas son las alternativas de Warner para 'The Flash'

Está claro: el departamento de relaciones públicas de Warner Bros. no gana para sustos. Tras el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, la siguiente rémora con la que debe lidiar la compañía es Ezra Miller: tras una larga serie de escándalos que han culminado en una acusación de acoso a una menor de edad, la imagen del intérprete de Flash en las películas de DC se vuelve más y más indefendible.

Según Deadline, el hundimiento de Miller es el mayor desafío al que se enfrenta David Zaslav, el nuevo CEO de Warner Bros. Discovery. The Flash, la eternamente pospuesta película en solitario de Miller como el velocista escarlata, era una de las piezas clave del plan de Zaslav para devolver las películas de DC a primer plano, pero ahora amenaza con quedar como el primer gran desastre de su mandato.

Para maximizar el impacto mediático de The Flash, Zaslav contaba con el encuentro de los Batman interpretados por Michael Keaton y Ben Affleck, así como con un presupuesto de 200 millones de dólares y la dirección de Andy Muschietti (It). Dadas las últimas noticias, todos esos recursos han sido destinados a una película invendible.

Más allá de las medidas de control de daños que pueda tomar Warner (según fuentes citadas por Deadline, Warner está "buscando ayuda" para su estrella), las opciones que podrían adoptar Zaslav y su equipo parecen muy limitadas, y podrían llevar a un batacazo financiero.

Por un lado, Warner podría optar por esconder The Flash, reduciendo al mínimo la promoción del filme cuando este se estrene en verano de 2023. Incluso se plantea la posibilidad de que su estreno tenga lugar en HBO Max.

Aún queda una tercera opción, eso sí: tratar de convertir The Flash en un éxito de taquilla por todos los medios al alcance del estudio, y prescindir de Miller para futuros proyectos de DC, reemplazándolo por otro actor. Sobre esto último, Warner ya tiene experiencia tras haberse deshecho de Johnny Depp en Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore, reemplazando al polémico actor por Mads Mikkelsen.

"Warner no tiene posibilidades de ganar", señala una fuente anónima citada por Deadline. "Zaslav ha heredado este problema. La esperanza es que el escándalo no explote antes del estreno [de The Flash] y confiar en que todo salga lo mejor posible", concluye.

Dado que las posibilidades en cuestión afectan a una inversión de 200 millones de dólares, es muy probable que Warner esté enfrentándose desde ya a una de las peores crisis de su historia.

Los escándalos más graves que actualmente implican a Ezra Miller son la orden de alejamiento de un joven no binario de 12 años y su familia, después de efectuar amenazas y portarse "de manera inapropiada" con el menor.

Asimismo, la familia de una joven de 18 años llamada Tokata Iron Eyes ha solicitado protección contra el intérprete, acusándole de haber proporcionado drogas y tratado de "lavarle el cerebro" a su vástaga cuando esta era aún menor de edad. Pese a ello, la joven niega estas acusaciones y ha declarado sentirse "decepcionada" con sus padres y con la prensa.