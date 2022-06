Como era de esperar, ‘The Flash’ será la última película de Ezra Miller para DC

La transformación de Warner Bros. en Warner Bros. Discovery, a través de la venta de AT&T y su fusión con Discovery Max, ha traído grandes novedades en el organigrama de la empresa. Como no puede ser de otro modo, se ha producido un bailes de puestos de poder, y David Zaslav resulta ser el nuevo CEO del estudio, una de las majors de Hollywood de mayor antigüedad. Zaslav llega con la intención de solidificar el caótico Universo de DC, erigiendo el Joker de Todd Phillips como modelo a seguir en tanto a la apuesta por producciones “más adultas”. El primer resultado de esto apunta a ser la puesta en marcha oficial de su secuela, Joker: Folie à deux, que sería un musical… con Lady Gaga.

Todo mientras un terremoto sacude la división de series adolescentes de The CW, y Zaslav hereda una grave crisis: el inabarcable problema de Ezra Miller. Intérprete de renombre en dos de las grandes franquicias de Warner, Animales fantásticos y el citado Universo de DC. En lo relativo a las precuelas de Harry Potter la continuidad está en entredicho tras la decepcionante taquilla de Los secretos de Dumbledore, mientras que el caso de DC es más delicado. Ya que, dentro de los planes de expansión de la marca, The Flash apunta a ser un título indispensable. Y Ezra Miller es el protagonista, con un vehículo propio tras interpretar al superhéroe en Batman v Superman y Liga de la Justicia.

The Flash navegaría en torno a las distintas realidades que conviven en DC: es por ello que Ben Affleck reaparecería como Batman (presumiblemente por última vez) y Michael Keaton regresaría como otra versión del Caballero Oscuro. También andarían por ahí el Zod de Michael Shannon y una nueva Supergirl interpretada por Sasha Calle, en lo que apunta a ser un prometedor giro para la franquicia… que ha sido retrasado varias veces. La fecha de estreno actual de The Flash es el 23 de junio de 2023, y según recoge Deadline nadie está muy seguro en Warner de cuáles serán las circunstancias para cuando llegue la cita.

Más que nada, porque los problemas de Miller con la justicia podrían haberse agravado aún más. A cada semana conocemos un nuevo delito imputado al actor, que ya tiene varios procesos judiciales abiertos, y eso deja en una tesitura muy complicada a la película que dirige Andy Muschietti. “No hay forma de ganar para Warner Bros. Es un problema heredado por Zaslav. La esperanza es que el escándalo se mantenga a un nivel bajo antes del estreno de la película y esperar un poco de suerte”, cuenta una fuente del estudio.

Según informa el medio, Warner ya descarta por completo un futuro donde Miller siga trabajando en DC más allá de The Flash, y ahora mismo tiene tres opciones de cara al estreno el año que viene. Una, dejar la promoción al mínimo (no parece probable que Miller vaya a desempeñar un papel en ella). Otra, relegarla a un estreno directo en HBO Max. Y por último, ir con todo para que la película triunfe en taquilla, esperando que el historial de Miller no afecte a la recaudación. Quedamos a la espera de conocer la decisión de Zaslav.

