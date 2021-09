Expulsan a Paul Schrader del póker virtual que organiza Paul Dano: "Dije algo que ofendió a alguien"

La pandemia trajo muchas consecuencias negativas, incluso para los famosos. Prácticas tan habituales dentro de Hollywood como jugar al póker tuvieron que ser aplazadas por el covid-19 e incluso readaptadas al formato online, tan presente ya en cualquier ámbito de nuestras vidas. Así le sucedió también al cineasta Paul Schrader y al actor Paul Dano, que mantuvieron sus propias partidas por Zoom organizadas por este último.

Según confirma el guionista de Taxi Driver y director de películas como Blue Collar o American Gigolo, a raíz de la pandemia surgió un club de póker virtual conocido como Club Quarantine del cual era anfitrión el actor de Pozos de ambición o Little Miss Sunshine, Paul Dano. Pero Schrader ya no forma parte de ese exclusivo club porque fue expulsado al ofender a alguien: "Me echaron de ese club, luego me uní a otro y también me echaron de ese. Todo tiene que ver con la corrección política. Nunca he conocido a esa gente, son sólo imágenes en la pantalla. Dije algo que ofendió a alguien...", reconoce Schrader.

Lo curioso de toda esta parafernalia digna de las partidas (inspiradas en eventos reales) de Molly's Game, es que la próxima película del propio Paul Schrader tiene que ver precisamente con el mundo del juego y las partidas. Presentada estos días en el Festival de Venecia, The Card Counter narra la historia de un ex militar (interpretado por Oscar Isaac) que se aficiona a las partidas de póker, pero cuya vida cambia cuando conoce a un joven que le pide ayuda para mejorar en el juego. Schrader tendrá que mostrar sus cartas en pantalla mientras lo siguen excluyendo de las partidas de famosos, aunque como él mismo dice, eso ya ni es póker: "Históricamente el póker ha consistido en que los hombres se reunían para charlar e interactuar entre ellos. Pero esos días ya pasaron, supongo".

