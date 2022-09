Evan Rachel Wood espera que Madonna no se enfade tras interpretarla en el biopic de 'Weird Al' Yankovic

Weird: The Al Yankovic Story parece llegar en el momento indicado. Los biopics musicales se han convertido en una moda de Hollywood tras el bombazo que supuso Bohemian Rhapsody, que a posteriori intentaran emular Rocketman o la reciente Elvis. Se antoja necesario un anti-biopic que se revuelva contra esta moda (como en su día lo fue Dewey Cox: Una vida larga y dura) y para ello nada mejor que recurrir a ‘Weird Al’ Yankovic: cantautor especializado en la parodia que se ha propuesto escribir y producir una película sobre su propia vida. Naturalmente cualquier parecido con la verdad será coincidencia, pero eso no le quita interés a ver a Daniel Radcliffe poniéndole rostro.

Weird: The Al Yankovic Story está dirigida por Eric Appel, y acaba de proyectarse en el Festival de Toronto entre críticas muy elogiosas. Con motivo del estreno se ha trasladado al evento Evan Rachel Wood, que en el biopic de Yankovic interpreta nada menos que a Madonna. Algo que le ha generado sentimientos encontrados, como le ha comentado a IndieWire: ella se lleva muy bien con la estrella del pop, y teme ligeramente que el haberle dado vida para The Al Yankovic Story pueda desagradarle. “Adoro a Madonna. Ya nos conocemos, hemos sido amigables”, asegura la actriz. “Así que creo que estamos bien. Espero que estemos bien”. En caso de que esto no ocurra, Wood tiene una coartada.

“La buena noticia es que nada de esta película ocurrió de verdad, osea que estoy un poco a salvo en ese sentido”. De este modo admite que The Al Yankovic Story va a inventárselo todo para poner en solfa los clichés del biopic musical, al tiempo que descarta que la proyección del film sea la suficiente como para que llegue hasta Madonna. “No creo que ella vaya a reaccionar en absoluto. Tiene otras cosas en la cabeza, otras cosas que hacer”. Cosas como, por ejemplo, desarrollar su propio autobiopic. Madonna va a dirigir una película basada en su vida, y ya ha elegido a actriz para ello: Julie Garner, que se impuso a una terna donde también figuraban Florence Pugh, Odessa Young o Alexa Demie.

“He tenido una vida extraordinaria, debo hacer una película extraordinaria”, ha declarado Madonna sobre el proyecto. En lo relativo a Weird: The Al Yankovic Story, tiene previsto estrenarse directamente en streaming, en la plataforma Roku. Esto sería el próximo 4 de noviembre, y aún no tenemos ni idea de cómo podría llegar a España.

