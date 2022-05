Daniel Radcliffe se lo pasa pipa en el primer tráiler del biopic musical 'Weird'

Con batín, pantuflas y armas atornilladas en cada mano en Guns Akimbo o haciendo de cadáver flatulento, y de extraño compañero multiusos, en Swiss Army Man. A Daniel Radcliffe le gusta pasárselo bien fuera del cine mainstream, en personajes extravagantes y con argumentos plagados de humor tirando a negro. Así que interpretar a "Weird Al" Yankovic, músico, cantante y humorista norteamericano, especializado en parodias, le va como anillo al dedo.

Y por mucho humor que contenga la historia, Radcliffe ha asegurado habérselo tomado muy en serio para encarnar a una de las leyendas vivas del humor en Estados Unidos. Entre sus parodias más célebres están las de videoclips de Michael Jackson (Eat It), Madonna (Like A Surgeon) o Miley Cyrus (Party In The CIA) entre muchos otros. Y además, el presente biopic tiene el beneplácito del mismo personaje real, un Yankovic que es también uno de los productores y coautor del guion junto a Eric Appel, el director del largometraje.

Weird: The Al Yankovic Story se estrenará directamente en la plataforma Roku este otoño, en una fecha aún por concretar. Pero lo relevante ahora mismo es que se ha lanzado un primer avance, en versión original en inglés.

Aunque el tráiler nos hable de "la verdadera historia jamás contada", centrado en la primera etapa de su carrera, o sepamos que también tratará sobre los tórridos romances que Al tuvo con varias celebridades, así como incursiones en su "depravado y famoso estilo de vida", lo cierto es que por mucho biopic que sea tiene toda la pinta de que, conociendo a Al Yankovic, se trate más bien de una historia en formato de falso documental. Quién sabe si una parodia a su vez de su propia vida.

Y teniendo en cuenta que Roku Channel solo está disponible en Estados Unidos, estaremos pendientes de saber si llega también a España y cómo. Lo más probable, a través de algún servicio de streaming.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.