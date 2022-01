Esto es lo que sigue cobrando hoy un actor de 'Titanic' por aparecer apenas un minuto

Según llegó a los cines, en 1997, Titanic fue la película más taquillera de la historia. Este título no le duró mucho pues James Cameron, su director, repitió años después jugada con Avatar, arrebatándole el puesto. Vengadores: Endgame se coronó más tarde, a su vez, pero Avatar recuperó la posición líder gracias a un providencial reestreno en pandemia; son temas anecdóticos no obstante, pues ni la una ni la otra atinan a igualar el colosal impacto popular de Titanic. Una película que ya ha cumplido 25 años sin que su presencia se tambalee en la memoria sentimental del público… ni tampoco en la cuenta bancaria de uno de sus intérpretes.

Es decir. Tanto el Sindicato de Actores como la Federación de Artistas de Radio y Televisión de EE.UU. estipulan que los derechos de imagen de cada artista “empiezan a percibirse a partir del lanzamiento en vídeo/DVD, cable y retransmisión por televisión gratuita o de pago”, dependiendo la cantidad a percibir del tipo de contrato y el éxito. Esto implica que, gracias a la afloración de reediciones, reestrenos y emisiones en televisión de Titanic, ninguno de sus integrantes ha dejado nunca de cobrar una cantidad considerable de dinero, pero el caso de Reece Thompson es especialmente sorprendente. Por la cantidad, y por el tiempo en pantalla que atesoraba en Titanic.

De hecho es posible que el nombre de Thompson no te suene de nada, y resulta perfectamente normal. Thompson, canadiense, fue elegido para encarnar a un niño irlandés de entre cinco y seis años que se cruzaba en el camino de Jack (Leonardo DiCaprio) y Rose (Kate Winslet). A causa del naufragio perdía a su madre y a su hermana, y aunque apenas aparecía en tres escenas y solo tenía una frase, quizá su rostro te suene por lo expresivo de su mirada. En cualquier caso Thompson empezó en el mundillo como modelo infantil, tuvo que practicar el acento irlandés para Titanic, y aunque hoy día no tiene ninguna relación con el cine ha sido contactado por el Business Insider.

Thompson apenas recuerda cómo fue la prueba por la que consiguió su papel en Titanic, pero no puede estar más contento de haber aparecido gracias al dinero por derechos de imagen que ha seguido llegando a su cuenta a lo largo de más de dos décadas. Ahora cuenta con 33 años y trabaja como director de márketing en el Brian Head Resort, hotel de Utath dedicado al esquí y al snowboard. En su momento cobró 30.000 dólares por aparecer en Titanic, pero acorde al acuerdo contraído siguió recibiendo dinero a partir de entonces, destinado a su educación y en cierto momento incluso a que se pudiera comprar un coche.

La cantidad a percibir cada trimestre ha ido disminuyendo, claro, pero como Titanic no ha dejado de estar de actualidad sigue siendo muy reseñable. Ahora mismo recibe en torno a 300 y 400 euros: “Es raro, porque ya no lo tengo en la cabeza. No es que esté preguntándome cuando llega otro cheque de Titanic. Sencillamente cuando llega me digo ‘estupendo, 100 dólares de propina’”, cuenta el exactor. Se calcula que cada año el sindicato emite entre 1.5 y 1.6 millones de dólares en cheques de esta modalidad, pero en lo que respecta a Thompson sencillamente no ha habido niño más afortunado que él.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.