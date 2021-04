“Con suerte seguiremos teniendo películas como ‘Endgame’ o ‘Avatar’”: James Cameron sobre el futuro de los cines

El trono de película más taquillera de todos los tiempos está ahora mismo ocupado por Avatar, tras una dura campaña de reconquista. La superproducción de James Cameron ostentaba esta posición desde 2009, pero diez años después el estreno de Vengadores: Endgame amenazó su hegemonía… para posteriormente, gracias a un providencial reestreno en China, recuperar su posición. Su batalla tiene un gran seguimiento entre los medios (y los propios integrantes han contribuido a ello con el intercambio de felicitaciones), pero hoy por hoy no es en absoluto una prioridad para Cameron, tal y como defendió durante una entrevista en The Tonight Show a la que había ido para promocionar Secret of the Whales, su nuevo especial en Disney+.

“Todo el mundo insiste en la importancia de la batalla por la taquilla, pero deberíamos concentrarnos mejor en el futuro de los cines”, explicó el director de Titanic. La crisis del coronavirus ha provocado grandes daños en el sector de la exhibición, con el cierre de cines y el constante retraso de grandes estrenos: circunstancias que hay quien asocia a un eventual distanciamiento de Hollywood frente al blockbuster y que se han visto respaldadas con el giro de la industria hacia el streaming. La batalla sostenida por Netflix, HBO Max o Disney+ sigue su curso a expensas de las salas tradicionales, permitiendo con sus catálogos un contacto directo (y doméstico) con el consumidor.

Para Cameron este es el objetivo principal: que la situación vuelva a ser como antes. Y para eso se necesitan taquillazos, como debió haber sido Tenet y apunta a serlo Godzilla vs. Kong en plena pandemia. “Con suerte seguiremos teniendo aún películas como estas, Endgame, Avatar y las grandes películas de Marvel: películas capaces de hacer 1.000 millones o 2.000”, defiende Cameron. “Recemos por que las salas de cine todavía sigan ahí después de la pandemia y del vuelco al streaming. No es que tenga nada en contra del streaming. Hay una gran escritura y grandes obras, pero recordemos que los cines son una experiencia sagrada para muchos de nosotros. Volvamos a ella cuando sea seguro hacerlo”.

En la línea de cineastas de Christopher Nolan o Denis Villeneuve (muy críticos con el modelo híbrido impulsado por Warner), Cameron defiende la experiencia cinematográfica tradicional, y el triunfo obtenido por Avatar a su reestreno evidencia que aún hay una gran parte del público que confía en los atractivos de la gran pantalla. De este público depende el éxito de su ambicioso plan con Avatar: la secuela se estrena el 16 de diciembre de 2022, seguida de Avatar 3, Avatar 4 y Avatar 5 en los años 2024, 2026 y 2028. La primera secuela, además de tener en el reparto a Sam Worthington, Zoe Saldana y Sigourney Weaver, contará con una Kate Winslet a la que le costó asimilar este rodaje simultáneo.