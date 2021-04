Esto es cine español: el ICAA celebra el talento y la variedad de nuestro cine en 2020

Las niñas, Baby, El año del descubrimiento, Ane, Akelarre, Nieva en Benidorm, La voz humana o Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra son algunas de las películas cuyas imágenes aparecen en la nueva campaña del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) destacando el talento, la variedad y la vitalidad del cine español a través de sus estrenos del último año.

Con la iniciativa 'Esto es cine español', el ICAA enaltece el espíritu de resistencia frente a los desafíos de estos tiempos de incertidumbre creados por la crisis sanitaria. Ante el aplazamiento de los grandes estrenos internacionales, el cine español ha sido la locomotora de la cartelera.

Descaro, carácter, luz, fuerza, frescura son algunas de las cualidades que impulsan nuestro cine y que lo hacen reconocible allá donde se proyecte.

La campaña está compuesta por tres vídeos: uno con una selección de las películas más destacadas de 2020 ya sea por su éxito de taquilla o por su participación en festivales nacionales e internacionales (#EstoEsCineEspañol), otro dedicado a las películas dirigidas por mujeres (identificado con el hashtag #EllasHacenCineEspañol) y un último dedicado al cortometraje (#EstoEsCortoEspañol), poniendo en valor un formato del que no solo se valen las realizadoras y realizadores emergentes en sus primeros pasos, sino que constituye un universo propio en constante evolución y un caldo de cultivo para la innovación creativa y de la industria.

La música de los spots ha sido cedida por Alberto Iglesias, Christina Rosenvinge y Meneo, autores de la banda sonora de La voz humana, Karen y The Mystery of the Pink Flamingo, respectivamente.

#YoVoyAlCine

El lema #YoVoyAlCine acompaña a las comunicaciones del ICAA desde su lanzamiento por parte del sector en julio de 2020, haciendo constante hincapié en que el cine es un lugar seguro, ya que respetando las medidas sanitarias recomendadas se puede disfrutar del cine en las salas de cine.

El ICAA invita a todas y todos, público y agentes del sector, a sumarse a esta iniciativa y a compartir los vídeos de la campaña que están disponibles en sus redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.