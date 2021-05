Este podría ser el conflicto de Sam Wilson en ‘Capitán América 4’

“Mi único superpoder es creer que podemos hacerlo mejor”. Con esta frase completaba Sam Wilson su arco en Falcon y el Soldado de Invierno, confirmando que había aceptado su destino y estaba preparado para ejercer de nuevo Capitán América ante la ausencia de Steve Rogers. Y no obstante, la frase también daba cuenta de la principal desventaja de Sam a la hora de ejercer de justiciero: sin haber tomado el suero del supersoldado ni tener intención de hacerlo, no puede hacer otra cosa que echar mano de sus habilidades en combate y de sus gadgets para enfrentarse al mal.

Se trata de una situación complicada, pero también prometedora. Sin superpoderes de ningún tipo, Tony Stark se convirtió como Iron Man en uno de los “padres fundadores” del MCU, y la anunciada Capitán América 4 parte de esta prometedora tesitura. De hecho, la carencia de superpoderes del personaje de Anthony Mackie conduciría directamente a uno de los conflictos principales a desarrollarse en este film, según ha revelado Malcolm Spellman. El showrunner de Falcon y el Soldado de Invierno aún no ha confirmado su vinculación a la película, pero indudablemente tendría mucho que aportar.

“Creo que ese va a ser su conflicto de cara al futuro. Es apropiado”, contaba para el canal Everybody Loves a Good Story. “Dentro del género de acción, lo que convirtió a La jungla de cristal en un clásico no fue a quién derrotó Bruce Willis, sino todo lo que tuvo que pasar para conseguirlo. Caminó sobre el cristal sin zapatos, ya sabes lo que digo. Es algo con lo que la gente puede identificarse. ‘Este cabrón es como yo y se enfrenta a los malos’. No hay mejor tipo de héroe con el que empatizar”, concluye.

Por lo demás, Spellman asegura no tener ni idea de qué está pasando con Capitán América 4, y es legítimo pensar que el proyecto está muy poco avanzado. Recientemente Marvel lanzó un tráiler donde se daban cita las próximas películas de la Fase 4 con sus correspondientes fechas de estreno, salvo en el caso de los Cuatro Fantásticos de Jon Watts. Capitán América 4, por su parte, ni siquiera aparecía, lo que quizá implique que no debamos esperar la película hasta una fecha cercana a 2024, probablemente incluso perteneciente ya a la Fase 5.

Lo que es seguro es que Sam seguirá sin poderes, contando ahora con el escudo y la tecnología que le hizo ser Falcon en primer lugar. Aunque no es algo que permaneciera totalmente inmutable durante la producción de Falcon y el Soldado de Invierno, puesto que Spellman reveló hace tiempo que durante sus primeras reuniones con el equipo se planteó que el personaje tuviera la habilidad de hablar con los pájaros, tal y como ocurre en los cómics. La idea fue finalmente descartada, así que el nuevo Capitán América tendrá que apañárselas con lo puesto.

