Marvel pone en marcha ‘Capitán América 4’ con el guionista de ‘Falcon y el Soldado de Invierno’

Ayer alcanzó su desenlace Falcon y el Soldado de Invierno, dejando atrás las críticas tibias y los rumores de una subtrama pandémica cuya eliminación habría provocado las considerables lagunas del argumento. Lo importante, llegados a este punto, es que la serie ha logrado lo que se proponía: convertir a Sam Wilson en el sucesor de Steve Rogers, y en un nuevo Capitán América con mucho futuro en el MCU. Futuro que estaría empezando a aclararse, pues pocas horas después del estreno del último episodio en Disney+, Marvel ha anunciado la producción de una nueva película: la cuarta entrega de Capitán América, que todo apunta a que retomaría la historia de Sam ahí donde la dejó.

Según recoge The Hollywood Reporter, los detalles de este film escasean, pero el estudio ya ha fichado guionistas: serán Malcolm Spellman, showrunner de Falcon y el Soldado de Invierno, coescribiendo con Dalan Musson (a cargo del libreto del quinto episodio, considerado por algunos fans el mejor de la serie). Más allá de Spellman y Musson, Marvel no ha confirmado si Anthony Mackie protagonizaría la película como el nuevo Capitán América, y mucho menos si lo haría acompañado de Bucky Barnes, Sharon Carter o el recién nombrado en el último capítulo U.S. Agent, interpretados por Sebastian Stan, Emily VanCamp y Wyatt Russell.

Lo que sí está claro es que Capitán América 4 daría continuidad a una de las sagas más queridas del Universo de Marvel, extendida a El primer Vengador, El Soldado de Invierno y Civil War con un creciente éxito en taquilla. Dado que Chris Evans ha abandonado el MCU luego de que su personaje hallara concluyera su historia en Vengadores: Endgame, las probabilidades de que Sam Wilson sea el protagonista de Capitán América 4 son aún más prominentes, pero está por ver qué lugar ocuparía en las fases de Marvel y qué papel desempeñaría en el film el multiverso que va avecinándose, con otras posibles encarnaciones del Capi.

La cuarta entrega de Capitán América no tiene fecha de estreno, y es posible aún diste de concretar su espacio en un calendario cuya Fase 4 se halla ocupada por Viuda Negra (9 de julio), Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (3 de septiembre), Eternos (5 de noviembre), Spider-Man: No Way Home (17 de diciembre), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25 de marzo de 2022), Thor: Love and Thunder (6 de mayo de 2022) y Black Panther 2. Títulos a los que hay que sumar (pertenecientes o no a la misma fase) Ant-Man & The Wasp: Quantumania, Capitana Marvel 2, los reboots de Cuatro Fantásticos y Blade, y el tercer volumen de Guardianes de la galaxia. Capitán América 4 debe aguardar su turno.