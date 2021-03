Este personaje de ‘La Liga de la Justicia’ también merece un spin-off, según Zack Snyder

Aún está por ver cómo el estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder afecta al futuro de DC, pero por lo pronto su responsable está aprovechando para no dejar ninguna idea que se le haya ocurrido mientras desarrollaba el film sin contársela a los medios. Luego de Batman v SupermanZack Snyder quería hacer muchas cosas, y aunque Warner no se lo permitiera entonces, gracias al Snyder Cut podemos detectar el rastro de cuáles eran. El propio cineasta ya ha contado cuál era su plan para Liga de la Justicia 2 y Liga de la Justicia 3, pero había mucho más que continuaciones en el horizonte.

Snyder también quería spin-offs. Y una versión en blanco y negro (esto parece que sí llegará eventualmente a HBO Max). Pero en lo relativo a los spin-offs, es fácil ver ahora por dónde iban los tiros, gracias a las escenas añadidas del científico Ryan Choi, interpretado por Zheng Kai. Choi ya formaba parte del metraje rodado en 2016, pero Warner eliminó sus escenas según designaba a Joss Whedon para completar la película, y ahora está de vuelta en La Liga de la Justicia de Zack Snyder... aunque sin tener mucho que hacer. Trabaja junto a Silas Stone (Joe Morton) en los laboratorios STAR, y hacia el final revela ser experto en nanotecnología.

¿Justificaba esto el pitch de una película centrada en el personaje que Snyder le hizo a Warner en cierto momento? Pues sí, porque en los cómics Choi es nada menos que El Átomo, superhéroe de tremenda fama que ya ha pasado por cuatro encarnaciones. La de Choi es la última y más actual, pero por la vía de las viñetas ya ha sido Al Pratt, Ray Palmer y Adam Cray. Sus poderes de cambio de tamaño son similares a los del Ant-Man de Marvel, y Snyder estaba convencido de que merecía tener una película para él solo, según le contó a Entertainment Weekly.

El Átomo de los cómics

“Sí, le hice un pitch a la gente de Warner para una película de El Átomo en China, donde todo el reparto fuera chino. Ese era mi objetivo”, contó Snyder. Zheng Kai, intérprete de Ryan Choi, es un actor efectivamente chino al que hemos visto en producciones como La gran muralla de Zhang Yimou. No parece que Warner vaya a darle un spin-off próximamente, pero no hay que subestimar la importancia de El Átomo en los cómics. Sin ir más lejos, él es uno de los fundadores de la Sociedad de la Justicia de América, que aparecerá en la próxima Black Adam a través de un conjunto de personajes en los que destaca Atom Smasher, interpretado por Noah Centineo.

No hay que confundir a Atom Smasher con El Átomo, pues este ya tiene a sus espaldas su propia tradición de apariciones en el audiovisual. La versión de Ryan Choi (interpretada por Osric Chau) ya ha intervenido en el crossover del ArrowversoCrisis en Tierras Infinitas, mientras que la de Ray Palmer ha sido protagonista de la serie Legends of Tomorrow(también en The CW), con el rostro de Brandon Routh. Esta recurrencia en la pantalla hace algo más probable que en algún punto Warner Bros. recapacite y le dé a Snyder lo que quiere. A fin de cuentas, no sería la primera vez.