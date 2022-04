Este es el título de ‘Misión Imposible 7’

Dead Reckoning. Algo así como “Recuento mortal”, aunque es probable que se mantenga en inglés a su expansión mundial. La próxima película de Misión Imposible, esa que habíamos llamado hasta ahora Misión Imposible 7, se titula Misión Imposible: Dead Reckoning Part 1, en lo que evidentemente es una referencia al hecho de que su historia será completada por la próxima entrega que ya está en preparación, Misión Imposible 8 (forzosamente, Misión Imposible: Dead Reckoning Part 2). Ambas películas las dirige Christopher McQuarrie con Tom Cruise repitiendo como Ethan Hunt y todopoderoso productor de la franquicia, que en los últimos tiempos ha encabezado una agria escalada de tensiones con Paramount. Aunque nada de esto se ha visto en la CinemaCon.

Dicho evento se celebra estos días en Las Vegas, y sus asistentes han visto un primer teaser del film paralelamente a conocer en primicia su título. Según ha trascendido, el avance muestra a Cruise practicando más acrobacias kamikaze de las suyas, junto a voces inquietantes asegurándole que “sus días de lucha por el bien común han llegado a su fin” además de exhortarle a que “elija un bando”. El mismo Cruise ha presentado el teaser con un vídeo pregrabado desde un avión sobre Sudáfrica: es decir, en pleno rodaje de Misión Imposible 8, como ha confirmado: “Ojalá pudiera estar ahí con vosotros. Siento el ruido. Como podéis ver, estamos rodando la última entrega de Misión Imposible”.

Cruise lleva casi 30 años al frente de Misión Imposible, franquicia que no ha dejado de ir a más: mejores críticas, mejores recaudaciones y stunts sucesivamente más salvajes que no se veían afectados por el envejecimiento del actor. Misión Imposible 7 ha supuesto uno de los puntos más difíciles de la saga pues no solo ha tenido que lidiar con la pandemia durante el rodaje (con varios retrasos de su fecha de estreno), sino que además durante su posproducción ha sido sujeta del pulso de Cruise con el estudio. Todo a cuenta de la resistencia del actor a que Dead Reckoning Part 1 se estrene sujeta a la nueva ventana de 45 días que la major dictaminó a consecuencia del COVID-19, según la cual luego de ese periodo entraría a figurar en el catálogo de Paramount+. En streaming.

La estrella está comprometida con la experiencia en salas, y sus competencias como productor le han permitido “secuestrar” la película (haciendo reshoots loquísimos que involucraban un submarino) hasta que en Paramount cambiaran de idea. Pero en la CinemaCon todo han sido sonrisas: “La saga Misión Imposible representa realmente el pináculo de la excelencia cinematográfica. Y no tenemos dudas de que esta entrega pondrá el listón aún más alto”, ha declarado en el evento Brian Robbins, presidente de Paramount, para garantizar que el destino de la película es la gran pantalla. “Después de cinco fechas de estreno y un montón de rumores sobre dónde terminaría esta película, por fin estamos listos para llevar esta película adonde siempre ha pertenecido: al cine”.

Misión Imposible: Dead Reckoning Part 1 tiene fijada su fecha de estreno para el 14 de julio de 2023. Se supone que la continuación, Dead Reckoning Part 2, llegaría casi un año después, el 28 de junio de 2024.

