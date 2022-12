Este actor rechazó salir en 'Avatar', pero James Cameron aún le quiere en la saga

Todos los seres humanos tenemos sueños incumplidos. Incluso James Cameron, por raro que parezca. Con Avatar: El sentido del agua recién estrenada, al canadiense megalómano le ha dado por acordarse de un actor al que hubiese querido en la primera cinta de la saga, pero que se escapó de sus redes.

Se trata de Matt Damon, quien dijo "no" al papel de Jake Sully pese a que este le hubiese reportado un 10% de los beneficios del filme en taquilla. Dado que Avatar amasó en torno a 2.900 millones de dólares, el bostoniano se hubiese embolsado la bonita suma de 270 millones.

Según ha recordado Damon, Cameron le planteó la oferta en términos muy cameronianos: "No necesito una estrella para esto. Si me dices que no, voy a coger a un don nadie y le voy a dar el papel, porque la película no te necesita". El actor acabó rechazando el papel al verse ocupado con El ultimátum de Bourne, y al filme le fue muy bien con ese Sam Worthington que, además, salió mucho más barato.

Pero, con toda la fuerza de quien no lleva bien las negativas, James Cameron asegura ahora que echa de menos a Matt Damon en Avatar. "Tenemos que hacerlo", asegura en una entrevista con la BBC (vía IndieWire). "Tenemos que hacerlo para restaurar el equilibrio en el mundo". Eso sí, con una puntualización: "Nada de darle el 10% [de la taquilla]. Que le jodan".

Pese a esto último, y a los malos modos que gasta el canadiense, Damon ha lamentado en publico no haber podido trabajar con él: "Me di cuenta de que diciendo 'no' estaba perdiendo para siempre la oportunidad de trabajar con él. Y eso apesta, y sigue siendo brutal", señaló el actor. Así pues, aún hay esperanza...

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.