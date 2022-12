Esta actriz de 'Avatar 2' pensaba que la película se había estrenado hace años

Puedes estar en la higuera, puedes estar en la parra, o puedes estar como Edie Falco: la actriz, conocida por series como Nurse Jackie y Los Soprano, interviene en Avatar: el sentido del agua, pero pasó hace tanto tiempo por el rodaje que creía que el filme de James Cameron se había estrenado hace años.

"Vi la primera entrega cuando se estrenó, y de eso hace ya tiempo", ha explicado Falco en The View (vía Deadline). "Y la segunda Avatar, la que se estrena ahora, la rodé hace cuatro años, creo. Desde entonces, he estado ocupada, y cuando alguien mencionó Avatar, pensé: 'Vaya, supongo que se ha estrenado ya y no le ha ido muy bien', porque no había oído nada sobre ella. Pensé: 'así es la vida".

Así pues, calcúlese la sorpresa de Falco cuando se enteró de que Avatar: El sentido del agua iba a llegar a los cines. Según confiesa ella misma, su respuesta fue: "¿Pero no se había estrenado ya?".

Las suposiciones de Falco, que interpreta a la general Ardmore en la película, podrían tener un punto de verdad: si bien El sentido del agua está alcanzando cifras récord en la taquilla post-pandemia, con un bruto internacional de 441,6 millones de dólares su estreno estadounidense ha obtenido 134 millones frente a unas previsiones de entre 150 y 175 millones. Si, efectivamente, la película acaba siendo considerada un fracaso, la pobre no va a dar abasto con el déjà-vu.

