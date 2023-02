¿Está 'Paddington 3' en problemas?

El año pasado Studiocanal anunció que tendríamos tercera película de Paddington. Su título sería Paddington in Peru, narrando cómo el adorable oso viajaría a su hogar natal, y la idea era comenzar con el rodaje en el segundo trimestre de 2022. No obstante, el tiempo ha pasado y no hay noticias de que la producción de Paddington 3 haya dado inicio de forma efectiva, con lo que es inevitable preguntarse si está habiendo algún problema. Ben Whishaw ha dado voz al oso desde que Paul King le llevara al cine por primera vez en 2014, y comparte esa inquietud con Collider.

Según reconoce el actor, se “ha hecho el silencio” sobre el rodaje de Paddington in Peru, y ni siquiera ha podido leer un guion al respecto. “Pensaba que ya estaría en marcha, pero no lo sé. Se ha hecho el silencio que a veces se cierne sobre estas cosas. Puede que eso signifique que aún están trabajando en ello, o puede que signifique que no va a ocurrir, o simplemente no lo sabes", reconoce. “No he leído el guion y ni siquiera sé cuándo está previsto que lo rodemos. No lo sé”, insiste.

La principal noticia es, pues, que no hay noticias, de forma que Paddington in Peru bien podría haber entrado en el limbo o solo que está costando más de la cuenta coordinar esfuerzos. La tercera entrega llegaría luego del exitazo viral/popular de Paddington 2, pasando por un punto delicado al implicar la sustitución de Paul King por Dougal Wilson.

Cuando se anunció Paddington 3, King aseguró que la franquicia quedaba en buenas manos. “Después de 10 años trabajando en las películas de Paddington, me siento absurdamente protector con el pequeño oso, y estoy encantado de que Dougal esté ahí para sujetarle la pata cuando se embarque en su tercera aventura en la gran pantalla”, declaró. “El trabajo de Dougal es asombroso: divertido, hermoso, sincero, imaginativo y totalmente original".

"La tía Lucy nos pidió una vez ‘Por favor, cuida de este oso’. Sé que Dougal lo hará genial”. Wilson, sin embargo, aún no ha tenido oportunidad de demostrarlo. El oso peruano es toda una institución en Gran Bretaña, impulsada por los libros de Michael Bond antes de dar el salto al cine. Su última aparición delante de las cámaras se dio en un vídeo junto a la fallecida reina Isabel II, con motivo del Jubileo.

